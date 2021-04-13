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評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

為疫情 移民署：第10次延長合法外籍人士停留期限

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
移民署今天宣布，合法停留超過180日的外國人，第10次自動延長其在台停留期限。記者李隆揆／翻攝
移民署今天宣布，合法停留超過180日的外國人，第10次自動延長其在台停留期限。記者李隆揆／翻攝

考量國際疫情仍屬嚴峻，內政部移民署今天宣布，2020年3月21日（含）以前入境且目前尚未逾期停留的外國人，第10次自動延長其在台停留期限。

移民署說，為避免國際人流移動所造成的防疫破口，降低社區防疫負荷，針對合法停留超過180日的外國人，之前已於2020年7月17日起至2021年3月12日間，9度宣布自動延長30日停留期限，此次為第10次。

移民署說明，此項措施仍配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況的評估，適時檢討調整。相關延期要件及注意事項，詳情可參考「問答集」連結：https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/211420/229781/211422/257887

移民署今天宣布，合法停留超過180日的外國人，第10次自動延長其在台停留期限。記者李隆揆／翻攝
移民署今天宣布，合法停留超過180日的外國人，第10次自動延長其在台停留期限。記者李隆揆／翻攝

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