為何台灣繼續接種AZ疫苗？李秉穎6大QA釋疑

歐盟藥品管理局（EMA）於昨（7）日證實，血栓確實為AZ疫苗副作用。那台灣官方為何繼續接種？指揮中心請出李秉穎醫師說明相關疑雲，以下六大關鍵QA讓你一次看懂。

中央流行疫情指揮中心於今（8）日下午召開臨時記者會，請到衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎醫師、邱南昌醫師，針對此事進行說明，並針對民眾常見的六大AZ疫苗Q&A，一一來解答。

Q1》歐盟認AZ疫苗血栓副作用，指的是什麼？

李秉穎表示，根據ACIP目前得到資料可知，雖然先前AZ疫苗在國際間正式開打初期，有一些報告指出，部分個案在接種AZ疫苗後，出現肺栓塞及集中於下肢的深部靜脈栓塞情形。而經過這段時間的調查，EMA認為上述兩情況，跟AZ疫苗接種是沒有相關性的。

但EMA最新分析數據卻發現，有一些更罕見，因為某些自體免疫因素，所引起的兩種廣泛性血管栓塞表現，分別為：發生在腦部腦靜脈竇（腦部較大靜脈）的栓塞，以及腸繫膜的栓塞。且接種AZ疫苗者，相對未接種者，在發生率上有上升的趨勢，代表兩者間確實有明確的相關性。

不過，李秉穎也提到，雖然EMA證實，AZ疫苗接種和罕見血栓事件發生有關聯性。但EMA仍表示，綜合來看上述接種後症狀仍屬於罕見不良反應，且AZ疫苗對於新冠病毒感染的預防效益，仍遠大於可能帶來的副作用，故仍建議繼續接種。

Q2》AZ疫苗利大於弊的國際評估，不適合套用在台灣？

但針對AZ疫苗接種利大於弊的國際評估，台灣也有部分人士持反對看法，表示EMA之所以有此結論，是因為歐美國家現在疫情正在上升。新冠病毒第三波疫情讓歐美病例數急速增加，故對這些國家，AZ疫苗百萬分之機率的副作用，對遠低於他們染疫的機率，當然是利大於弊。

但台灣防疫工作做得很好，在本土疫情上發生率也遠低於國際現況。所以，對於台灣本地民眾來說，染疫風險遠低於疫苗接種副作用。既然如此，國際間對於接種AZ疫苗利大於弊的評估，是否相對不適合套用於台灣呢？

對於這樣敘述，李秉穎坦言：

「這樣的說法是蠻正確的，因所謂的利大於弊仍是要看各個地方不同的狀況。」

但他也提到，這部分是要看近期的利弊，還是長期的利弊！以長遠來講，全世界所有的人都會碰到一次新冠病毒感染。當你得到第一次的時候，平均會20％左右的重症，2～10％的死亡率。

所以，不管世界上有沒有發生流行，疫苗對所有人的保護作用都是利大於弊的。尤其，對於病毒感染風險較大的人員，比如說，工作需接觸確診者、可能染疫者，因公要進行商務旅行、奧運國手等類似情形，還是利大於弊。

但如果是都不出國，也沒有出入任何有接觸病毒可能風險區者，那就要自己評估疫苗接種對自身的利弊。歐盟最後的建議也是說，各個國家、民眾接種的時候要經過醫護人員詳細解釋當中利弊關係，跟它潛在的風險，由大家自行決定是否接種該疫苗。

Q3》台灣是否繼續維持現行AZ疫苗接種措施？

除了說明EMA的結論外，李秉穎也提到，其實臨床上也發現，其他的新冠疫苗多少也會出現類似AZ疫苗的安全上問題。比如說，接種輝瑞疫苗（BioNTech,BNT）疫苗、莫德納疫苗（Moderna），出現嚴重立即性過敏的發生率為百萬分之2～5之間，也比一般疫苗來的高。

且EMA發佈的AZ疫苗靜脈栓塞報告，發生率只有百萬分之多少。所以，李秉穎表示，雖然接種AZ疫苗，確實有潛在副作用風險；但ACIP專家小組成員在討論後，決定仍繼續維持國內AZ疫苗現行接種措施。

Q4》面對AZ疫苗可能副作用，有哪些防範配套？

不過，在維持AZ疫苗繼續接種的同時，李秉穎也強調，在此過程中仍要提醒大家幾件事！為了避開因果關係判斷上的困擾，ACIP建議，使用口服避孕藥者，至少要間隔28天後再接種較佳。至於，接受荷爾蒙治療者，接種前最好與專業醫師討論評估相關風險後再決定接種與否。

另外，在接種注意事項上，ACIP也同步要求指揮中心必須提醒所有接種者，AZ疫苗的可能潛在風險、不良反應有哪些。同時，呼籲接種者注意，如果接種後出現疑似血管栓塞的症狀，應儘速就醫進行相關檢查。

Q5》60歲以下女性，應暫時避打AZ疫苗嗎？

至於，是否建議60歲以下女性暫時避打AZ疫苗？或改打其他疫苗？李秉穎表示，確實目前看到的接種AZ疫苗後所產生的血栓不良反應，多是發生在60歲以下的女性，且現階段醫界也不確定為什麼會造成上述性別與年齡上的差異。

不過，李秉穎強調，不論民眾性別與年齡為何，新冠病毒的威脅仍舊遠大於AZ疫苗血栓副作用百萬分之發生率的可能不良影響。因此，ACIP討論認為，在台灣AZ疫苗接種上，不會特別針對接種年齡與性別進行限制。

但李秉穎也提醒女性朋友，尤其較年輕者，仍必須知道AZ疫苗的可能潛在風險。且需瞭解，萬一出現這種機率為百萬分之多少的血栓形成時，會有哪些可能症狀，出現哪些症狀時需儘速就醫檢查。

Q6》接種AZ疫苗後出現哪些症狀，要小心？

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）邱南昌召集人表示，簡單來說，栓塞的意思就是血管被堵住，而根據堵住部位的不同，也會產生不一樣的症狀。像是，腦深頸動脈竇的栓塞，可能就會出現神經學的問題，產生意識改變等症狀。

如果是肢體的栓塞，那麼就可能於手、腳出現肢體腫脹的症狀。倘若，栓塞位置在腸繫膜的話，那可能會伴隨有肚子痛的情形。若栓塞位置是在肺部，則可能有呼吸困難、胸痛的情況。

因此，邱南昌提醒，若接種疫苗後14天（兩週）內，若出現呼吸困難、胸痛、持續腹痛、四肢腫脹或冰冷、持續嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、非注射部位出現不尋常出血點、紫斑等症狀，應立即就醫。

指揮中心：持續關注國際最新動態，進行滾動式調整

除了上述說明外，最後指揮中心也再度提醒，民眾接種疫苗前，應與醫師討論評估相關風險後再進行。而針對各種新冠疫苗副作用部分，指揮中心也將密切注意國際間相關議題，並適時針對國內相關措施，進行滾動式調整。

（作者／洪毓琪 本文出自2021.4.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）