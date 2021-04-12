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縣市長打AZ疫苗後如打氣仍不佳 陳其邁：請相信專家

聯合報 / 記者楊濡嘉王昭月／高雄即時報導
對於施打AZ疫苗，高雄市長陳其邁頻籲請民眾相信專家。記者楊濡嘉／攝影
對於施打AZ疫苗，高雄市長陳其邁頻籲請民眾相信專家。記者楊濡嘉／攝影

高雄市長陳其邁將在本月14日前往高雄市立民生醫院接種新冠肺炎AZ疫苗。當縣市長接續接種疫苗之後，萬一民眾的「打氣」仍不佳，陳其邁說，還是要籲請民眾相信專家。

陳其邁說，他本來打算今天一早去接種，但因為今天上午要到議做施政報告和備詢，等明天的質詢結束，後來（14日）就去施打。

他說，打疫苗對自己有好處，對家人也很重要，利大於弊，尤其第一線的醫護人員應要施打，要呼籲大家相信專家。

新冠肺炎 COVID-19

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