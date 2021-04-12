接種後可縮短檢疫？ 莊人祥：尚未規劃

自費疫苗即將開放，但施打後能否縮短檢疫天數仍不確定。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，一直都有研議疫苗施打後放寬檢疫措施，但目前還沒有具體方案。此外，11.9萬劑的COVAX疫苗最快會在14日進行配送，且12日再度新增一例新冠肺炎確診個案。

接種後放寬檢疫待研議

帛琉100位首發團旅客檢驗結果均為陰性，但莊人祥說，其他國家是否安全還不一定，至於機組員、商務人士及其他自費接種疫苗後，能否縮短檢疫天數，莊人祥說，這部分一直都在研議，但目前還沒有比較具體的措施出現，要在施打疫苗後再做觀察，並參考其他國家做法及檢驗。

此外，莊人祥說，目前疫苗的數量有限，所以會針對有出國需求的人先進行開放，至於公費施打部分，相關成本還在精算當中，且初步規劃公費範圍是50歲以上的民眾。

COVAX疫苗14日配送

關於11.9萬劑的COVAX疫苗何時會開始配送，莊人祥說，食藥署的檢驗紀錄在下午會發布新聞稿，如果放行之後還需要貼標，因此14日才會陸續送到各地衛生局，且因為其效期較短，所以會優先使用該批疫苗。

台北市長柯文哲要把原本3CC的針具替換成1CC，以免浪費疫苗，對此莊人祥回應，目前每一瓶疫苗是10人份，但廠商都會多裝，而目前單瓶的接種人數都會到10.7人，有些地區及使用3CC的，也可以達到節用的目的。

12日新增一例新冠肺炎確診案例，為本國籍20多歲女性，去年10月前往日本求學後返台，搭機前三日採檢為陰性，於檢疫期間出現症狀，採檢後於12日確診，已匡列自主健康管理接觸者1人。

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