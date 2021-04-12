陳宗彥帶頭接種AZ疫苗 盼提升一到三類對象施打率

牛津AZ疫苗今天起擴大接種，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，與疾管署副署長羅一鈞到桃園醫院帶頭接種疫苗，陳宗彥希望一到三類約61萬人施打比例提升，有助於防疫工作。

陳宗彥、羅一鈞與2名防疫醫師，以及其他12名第二、第三類的航空、警消等人員，上午到衛生福利部桃園醫院，經過醫護人員評估、量測體溫後，陸續接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗。

陳宗彥在接種疫苗後表示，相較平常的打針或抽血，AZ疫苗因為針頭細，完全沒有扎進去的感覺，怕打針的朋友不用擔心，「比蚊子叮到還沒感覺」，打完之後都很好。

他說，防疫過程除了第一線醫療人員外，包括機場服務團隊、各縣市警消、民政同仁都是在第一線從事直接接觸工作，第三類像是航空業及國際商船從業人員也具有高風險，兩類合計約12萬5000人，一、二、三類共計61萬多人，若這三類的施打比例可大幅提升，對整個防疫工作將有非常大的助力。

陳宗彥指出，後續一批批的疫苗會按照節奏，跟各個藥廠接洽陸續來台幫助國內防疫工作，但是他也提醒民眾，打完疫苗戴口罩、勤洗手還是最基本的，希望生活可以更便利，第一線的同仁可以更健康。

陳宗彥表示，指揮中心會持續評估疫苗施打完之後形成的保護力狀況，包括打完疫苗後未來的檢疫措施是否調整會持續關注，將依照科學數據做實際調整，包括機組員的部分其實都一直在滾動檢討，未來疫苗施打完也會比對國際上，打完疫苗之後所形成的保護力狀況進行調整。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝表示，目前全國已有100多個處所可施打疫苗，衛福部所屬的20多家醫院，只要符合資格對象願意掛號都不會限號，人多還會加開門診，疫情至今還未結束，國外甚至繼續蔓延中，防疫要做好疫苗一定要打好，希望國人一起努力堅守到最後，直到疫情結束。

羅一鈞表示，他本身有糖尿病約5年的病史，也是代表糖友接種，有些糖尿病友也是高風險群，國外的研究有糖尿病大概會增加得武漢肺炎重症的風險3倍。所以糖尿病患者也是列在第9順位的高風險區，希望藉由他的接種，能夠讓糖友安心，了解糖尿病患者也是適合、需要接種AZ疫苗。

他說，疫苗接種卡仿造國際通用的預防接種書，上面有包括疫苗名稱、接種日期、疫苗廠牌，還有接種者的簽名，還會註明第二劑接種的日期，一方面有出示證明的效果，也提醒接種者注意下次的接種時間，接種第二劑疫苗時還是要出示接種卡，若日後真有所謂的疫苗護照，接種卡就是現成的紙本疫苗護照。

參與疫苗接種的桃園市政府消防局大有分隊隊員詹仁豪表示，他是消防隊員，工作上會接觸到疑似個案患者、載送確診患者後送，或是前往檢疫旅館、醫院，是高接觸風險人員，打疫苗是保護自己，他對疫苗有信心。

警政署航空警察局安檢大隊第一隊隊員陳以倫表示，安檢大隊平常的工作任務是在機場第一線檢查旅客行李，因為在高風險第一線，這次有機會可以接種疫苗，經過單位詢問意見，他對疫苗有信心，因此就前來接種。

長榮航空航行本部B777機隊資深訓練督導徐瑋鍠表示，就目前統計飛行組員部分約有6成同意接種，其他四成的飛行員，除擔心疫苗注射後的反應紀錄或後遺症，而產生疑慮，另一方面是疫苗接種後，相關的居家檢疫、居家隔離或自主健康管理的規定還沒有明確配套，想等政策更明確後再決定。

徐瑋鍠指出，民航局已發出飛安通告，施打後的48小時內不能派勤，長榮航空更嚴謹，在當天只有2名飛行組員的情況下是72小時，如果是3或4名飛行組員時為48小時。由於777長程機隊的班次很密集，加上機組員還有居檢及自主健康管理的限制，所以公司最近來也是忙著調整班表，若施打疫苗後檢疫時間可以縮短，相信會提高接種意願。