COVAX首批AZ疫苗檢驗完畢 下午封緘放行

自費疫苗即將開放，但施打後能否縮短檢疫天數仍不確定。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，一直都有研議疫苗施打後放寬檢疫措施，但目前還沒有具體方案。此外，11.9萬劑的COVAX疫苗最快會在14日進行配送，且12日再度新增一例新冠肺炎確診個案。

2021-04-12 15:16