COVAX首批AZ疫苗檢驗完畢 下午封緘放行
食藥署長吳秀梅今天表示，首批由COVAX配送的19.92萬劑牛津AZ疫苗，今天上午已經通過7項檢驗，預計下午展開封緘，傍晚就能放行、展開配送。
台灣透過COVAX取得的首批牛津AZ的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗約19萬9200劑已於4月4日到貨，食藥署取樣600劑依原廠規格進行外觀、鑑別、pH值、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例、效價試驗等7項檢驗。
吳秀梅今天接受記者電話訪問時表示，這批AZ疫苗上午已全數檢驗合格，預計下午展開封緘，傍晚就能放行並交由業者展開配送，預計放行19萬8600劑。
此外，台灣與美國莫德納（Moderna）簽訂505萬劑武漢肺炎疫苗合約，最快5月將陸續到貨，莫德納疫苗何時取得緊急使用授權（EUA）也引發關注。
吳秀梅說，由於疫苗審查資料量真的相當龐大，目前仍在審查當中，有好消息會向外界報告。
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