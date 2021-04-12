縣市長帶頭施打AZ 鄭文燦籲大家對疫苗有信心

中央流行疫情指揮中心開放防疫及高接觸風險第一線工作人員接種AZ疫苗，各地方首長都帶頭施打。桃園市長鄭文燦施打時間最早，打完針後直呼沒感覺，呼籲大家對疫苗有信心。

鄭文燦上午8時前往衛生福利部桃園醫院接種AZ疫苗，他表示，為加強對疫苗的信心，也代表對疫苗的有效性、安全性都可放心，市府今天有10名市府人員一起施打，相信指揮中心選定的疫苗在有效性與安全性沒有問題，市府的衛生局也會密切追蹤個案，如果有些副作用的部分也會列管追蹤。

鄭文燦接種疫苗後說「打的時候沒感覺」，醫護人員細心的詢問藥物史、過敏史、量測血壓後才進入施打程序。施打者需自己填寫自願接種疫苗同意書，在休息30分鐘後，還是會繼續今天行程，3天內會注意，如果有任何副作用也會再回到醫院，希望讓台灣防疫下半場，疫苗的接種能夠推動的順利，他對疫情指揮中心及各責任醫院有信心。

新北市長侯友宜於8時15分到新北市立聯合醫院三重院區，並經醫師評估等程序後於8時30分施打疫苗。他表示，第1批AZ疫苗的施打率不高，只有1成多，今天輪到第2批防疫人員施打，因此，他率先施打鼓勵大家要勇於施打。

他表示，地方首長或是中央首長有責任帶頭施打，誰打第1針、打第2針的意義不重要，每一個人的行程的安排都不一樣，像他行程滿檔，此時施打不會增加大家的困擾，也可以讓他按既定時間表來做工作。

台中市長盧秀燕前往衞生福利部台中醫院施打AZ疫苗，經過醫師評估後，盧秀燕挽起袖子，由護理人員完成疫苗施打，被問到是否會緊張，盧秀燕說，她不會緊張，也不擔心，她從小就不怕打針。

盧秀燕打完疫苗後表示，民間對施打疫苗仍有疑慮，所以她親自來體驗，再跟大家分享提供參考，打的當下比她想像的好多了，沒什麼疼痛感，雖然事前親朋好友有點擔心，但她是市長，應該以身作則，藉由她的親身體驗，以降低民眾的疑慮。

台北市長柯文哲至台北市立聯合醫院和平院區施打疫苗，先經醫師問診後再接種。打完後他表示還好，有來勘查過、後來決定用較細的針頭，打起來比較不痛，並說不知何時有其他疫苗進口，「與其一直拖，不如就先打」，之後便去休息。

基隆市長林右昌上午8時45分前往衛生福利部基隆醫院接種AZ疫苗後受訪表示，「比小時候打預防針還沒感覺」，也沒有肌肉痠痛等不適感。國內已取得疫苗，要因應未來國境解封、國際疫情下降及國際間恢復正常來往，施打疫苗是必要的動作。

林右昌說，他以行政首長的身分帶頭施打，一早就率領市府局處首長及區長一起施打，希望能解除部分民眾對於疫苗的疑慮，相信只要遵照醫生的指示，就可以很安全地讓疫苗產生防護作用。