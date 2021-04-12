AZ疫苗接種 擴大實施

首批抵台的AZ疫苗開打三周，醫事人員接種意願遠不如預期，近49萬人卻僅用掉2.4萬劑，接種率不到5%。為此，中央流行疫情指揮中心從今（12）日起擴大疫苗接種對象。

擴大接種的對象中，再增政府防疫人員及高風險工作者共12.5萬人，累積61萬.3萬人符合接種資格。發言人莊人祥宣布，加入合約接種點的部立醫院今起「預約掛號無上限」，不排除加開診次、加派人力，讓想打的人一定打得到。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅等人均安排今天上午接種AZ疫苗。莊人祥表示，預估今天至少十名縣市首長帶頭接種AZ疫苗，感謝首長們公開示範，因為這均屬自願性質，指揮中心並未介入。指揮中心副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一均都到部桃醫院接種，希望帶頭示範，催出「打氣」。

在疫情方面，昨新增一例境外移入確定病例，以及一例確定病例死亡（案889），目前我國累計11名病例死亡。案889為有慢性病病史的本國籍60多歲男性，被列為部桃醫院12A病房感染源不明個案，在部桃住院遭感染，出院後，1月19日發病，1月23日至桃園另一家醫院就醫，候診時將病毒傳給案908，引起了第二家院內感染。