向台灣學習疫情下的危機管理？ 專家：信任是關鍵

「在英國我們準備不足,某些方面而言,其他的歐洲國家也是。」英國劍橋大學存在風險研究中心(Centre for the Study of Existential Risk)創辦人裡斯(Martin Rees)接受德國之聲專訪時坦言:「我認為台灣有一個受到民眾更信任的政府,或許比我們英國的政府還受民眾信任許多,這是有幫助的。」

歷經過18年前SARS疫情的教訓,台灣這次成為一個將疫情控制相對得當的島國。但是今年初一名醫師在照顧新冠肺炎病人時遭感染,使得數名護理人員丶醫師與他們的同住家人接連確診,差點就讓台灣一年多來的防疫成果功虧一簣。

台灣中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝接受德國之聲采訪時表示,院內感染的嚴重性高,尤其醫師足跡復雜,第一時間得非常謹慎處理。「我們現在不會去想說要犧牲什麼人丶來成就哪些人,一切都是要以大家的民眾的權利為基礎。防疫有它的急迫性和必要性,但是我們想去找一個方式,不要用那種封院的方式來處理這個問題。」

他會這麼說,是因為台灣在2003年SARS期間曾發生醫院群聚感染,當時位於台北市的和平醫院遭到封院,最終造成院內154人感染丶31人死亡。

面臨再一次醫院群聚危機,台灣的中央流行疫情指揮中心采取不同的方式應對。首先,他們將醫院的服務量與負擔降低,把采檢陰性的病人轉至其他醫院; 於此同時,與確診者接觸過的所有醫護人員丶醫院相關接觸者都得接受居家隔離,總計超過4300人; 接著進行院內清潔消毒,並在醫院員工隔離14天後進行全員篩檢。

終於,這次危機總感染人數受控在21人,沒有釀成更大的社區感染。

「透明和誠實是非常重要的,政府必須告訴民眾為什麼要實施非常嚴格的接觸者追蹤和居家隔離。」台灣前副總統丶傳染病學家陳建仁接受德國之聲專訪時說,政府得拿出證據證明這些措施確實能成功防範疫情,這也才能獲得人民信任。

他強調,當民眾更相信中央流行疫情指揮中心丶更願意遵守防疫規則,才能形成一個「良性循環」去防範疫情。

面對未來可能發生的疫情,陳建仁也提出三點建議:一是各國必須幫助疫情的起源國,阻止疫情擴散到其他的國家;二是當疫情已經向外擴散,各國得要辨識確診者與密切接觸者,他們必須得被隔離與檢測;三是國際間得互相合作,分享疫情資訊與防疫物資,全球團結的精神非常重要。

