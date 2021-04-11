快訊

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帛琉旅遊泡泡首發團 83名旅客採檢結果陰性

中央社 / 台北11日電
帛琉旅遊泡泡首發團日前返台，指揮中心今天表示，首發團100名旅客中，目前已有83人完成採檢，檢驗結果皆是陰性。圖／中央社資料照
帛琉旅遊泡泡首發團日前返台，指揮中心今天表示，首發團100名旅客中，目前已有83人完成採檢，檢驗結果皆是陰性。圖／中央社資料照

帛琉旅遊泡泡首發團日前返台，指揮中心今天表示，首發團100名旅客中，目前已有83人完成採檢，檢驗結果皆是陰性。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增1例新冠肺炎境外移入病例，個案自美國入境；另新增1例確定病例死亡，為本國籍60多歲男性；國內累計1057例確診，確診個案中11人死亡。

帛琉旅遊泡泡首發團4月1日出發，4日晚間返台，依照防疫規定，旅客返台後可免除居家檢疫，實施加強自主健康管理，返國5至7天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，首發團100名旅客中，目前已有83人完成採檢，檢驗結果皆是陰性；首發團旅客檢驗結果如果都是陰性，有助於後續鬆綁檢疫規定，但仍要等指揮官裁示。

衛福部日前決議釋出部分AZ疫苗，開放自費接種，媒體詢問自費施打疫苗採有條件開放，是否可能導致施打率偏低，如果疫苗打不完，是否有可能展延效期？

莊人祥指出，自費施打疫苗對象主要針對商務人士或需出國工作、留學、就醫者，有相關需求者人數也不少，後續會再視情況檢討；至於疫苗效期展延，要看藥廠是否有做安定性資料，也要藥廠向食藥署申請才可能展延效期。

新冠肺炎 COVID-19 帛琉 旅遊泡泡

延伸閱讀

台帛泡泡機票降價 業者：再賣賣看

台帛泡泡成泡沫？ 莊人祥：要問觀光局

相關新聞

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

新北市長侯友宜明上午8點15分將施打AZ疫苗，民進黨議員認為，侯想要「製造政治行情」。國民黨新北市議員葉元之則跳出來回擊...

首長帶頭打AZ疫苗 南投縣長林明溱因這原因喊「先不要」

AZ疫苗明起擴大施打對象，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦等10縣市首長表態將接受施打，南...

侯友宜明打六都首長第一針 綠議員：想要製造政治行情

AZ疫苗明起擴大施打對象，新北市長侯友宜明早8點15分也將至三重聯合醫院施打，成為六都首長第一針。不過民進黨新北市議員張...

侯友宜打疫苗背藏政治行情？ 藍議員力挺

新北市長侯友宜明上午8時15分將施打AZ疫苗的首長，有綠營議員認為，侯搶快先施打是為政治行情。藍營議員葉元之今下午在臉書...

新冠肺炎AZ疫苗接種 國籍航空調查意願後安排

中央流行疫情指揮中心明天起開放第二、三類對象接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗，國籍航空業者...

為讓市民安心 台中市長盧秀燕明帶頭打AZ疫苗

中央分配各縣市AZ疫苗，繼第一階段開放醫護人員施打，將於明天起開放第二階段中央及地方政府防疫人員施打，市長盧秀燕明天上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。