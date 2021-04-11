帛琉旅遊泡泡首發團 83名旅客採檢結果陰性

帛琉旅遊泡泡首發團日前返台，指揮中心今天表示，首發團100名旅客中，目前已有83人完成採檢，檢驗結果皆是陰性。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增1例新冠肺炎境外移入病例，個案自美國入境；另新增1例確定病例死亡，為本國籍60多歲男性；國內累計1057例確診，確診個案中11人死亡。

帛琉旅遊泡泡首發團4月1日出發，4日晚間返台，依照防疫規定，旅客返台後可免除居家檢疫，實施加強自主健康管理，返國5至7天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，首發團100名旅客中，目前已有83人完成採檢，檢驗結果皆是陰性；首發團旅客檢驗結果如果都是陰性，有助於後續鬆綁檢疫規定，但仍要等指揮官裁示。

衛福部日前決議釋出部分AZ疫苗，開放自費接種，媒體詢問自費施打疫苗採有條件開放，是否可能導致施打率偏低，如果疫苗打不完，是否有可能展延效期？

莊人祥指出，自費施打疫苗對象主要針對商務人士或需出國工作、留學、就醫者，有相關需求者人數也不少，後續會再視情況檢討；至於疫苗效期展延，要看藥廠是否有做安定性資料，也要藥廠向食藥署申請才可能展延效期。