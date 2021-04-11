明起擴大開打疫苗 柯文哲明早9時30分來打

AZ疫苗明起擴大施打對象，開放中央開放第二、三類實施對象接種AZ疫苗，北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，北市目前獲分配1萬多劑疫苗，後續將視掛號情況再做配發，不會有疫苗不足情況；台北市長柯文哲則預計明早9時30分前往和平醫院施打。

余燦華指出，北市有13家院所、17個點開放施打AZ疫苗，每家院所每天都有診次，提供有資格施打疫苗者上網預約掛號。目前北市共獲分配1萬900劑疫苗，後續中央及地方政府將視掛號情況再做配發，疫苗不會有不足情況。

至於外界焦點台北市長究竟何時前往施打，台北市議會9日進行市長施政報告質詢時，柯文哲當時說下個禮拜會去打，而北市府幕僚則表示，柯預計明日上午9時30分至和平醫院施打，副市長蔡炳坤、秘書長陳志銘也會一起施打，另，市府也會找第一線防疫工作者、防疫旅館、防疫計程車等人員一同施打疫苗。