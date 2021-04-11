快訊

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明起擴大開打疫苗 柯文哲明早9時30分來打

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市府表示，台北市長柯文哲預計明早9時30分前往和平醫院施打AZ疫苗。圖／截自台北市長柯文哲臉書
北市府表示，台北市長柯文哲預計明早9時30分前往和平醫院施打AZ疫苗。圖／截自台北市長柯文哲臉書

AZ疫苗明起擴大施打對象，開放中央開放第二、三類實施對象接種AZ疫苗，北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，北市目前獲分配1萬多劑疫苗，後續將視掛號情況再做配發，不會有疫苗不足情況；台北市長柯文哲則預計明早9時30分前往和平醫院施打。

余燦華指出，北市有13家院所、17個點開放施打AZ疫苗，每家院所每天都有診次，提供有資格施打疫苗者上網預約掛號。目前北市共獲分配1萬900劑疫苗，後續中央及地方政府將視掛號情況再做配發，疫苗不會有不足情況。

至於外界焦點台北市長究竟何時前往施打，台北市議會9日進行市長施政報告質詢時，柯文哲當時說下個禮拜會去打，而北市府幕僚則表示，柯預計明日上午9時30分至和平醫院施打，副市長蔡炳坤、秘書長陳志銘也會一起施打，另，市府也會找第一線防疫工作者、防疫旅館、防疫計程車等人員一同施打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

苗博雅質詢核四 柯文哲：很討厭搞意識形態

柯文哲送雲林學子悠遊卡 張麗善：資源共享不分黨派

柯文哲：市場不能鼠竄、蠅飛 議員反諷

有沒有「李義祥們」？柯文哲：重新檢視得標工程

相關新聞

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

新北市長侯友宜明上午8點15分將施打AZ疫苗，民進黨議員認為，侯想要「製造政治行情」。國民黨新北市議員葉元之則跳出來回擊...

首長帶頭打AZ疫苗 南投縣長林明溱因這原因喊「先不要」

AZ疫苗明起擴大施打對象，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦等10縣市首長表態將接受施打，南...

侯友宜明打六都首長第一針 綠議員：想要製造政治行情

AZ疫苗明起擴大施打對象，新北市長侯友宜明早8點15分也將至三重聯合醫院施打，成為六都首長第一針。不過民進黨新北市議員張...

侯友宜打疫苗背藏政治行情？ 藍議員力挺

新北市長侯友宜明上午8時15分將施打AZ疫苗的首長，有綠營議員認為，侯搶快先施打是為政治行情。藍營議員葉元之今下午在臉書...

新冠肺炎AZ疫苗接種 國籍航空調查意願後安排

中央流行疫情指揮中心明天起開放第二、三類對象接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗，國籍航空業者...

為讓市民安心 台中市長盧秀燕明帶頭打AZ疫苗

中央分配各縣市AZ疫苗，繼第一階段開放醫護人員施打，將於明天起開放第二階段中央及地方政府防疫人員施打，市長盧秀燕明天上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。