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侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

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催打！明起擴大接種 部立醫院預約掛號無上限

聯合報 / 記者邱宜君黃惠群／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者黃惠群／攝影

台灣取得兩批AZ疫苗共31萬多劑，33.2萬名醫事人員開打三周僅用掉2.4萬劑，次批19.92萬劑4月14日才配送，5月底前得打完，明起擴大開放防疫及高風險工作者共12.5萬人。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，因有診所醫師反應無法預約接種，衛福部醫福會執行長王必勝已承諾，針對有加入合約接種點的部立醫院，接種疫苗「預約掛號無上限」，如果預約人多，不排除加開診次、加派人力，大多數部立醫院都在列。

莊人祥今表示，4月16日起合約接種點會擴增至170家，目前還是110幾家。原先開放的第一類為48.8萬名醫事人員，茗起擴及第二類9萬名中央及地方政府防疫人員（重要官員、衛生單位第一線人員、居家檢疫關懷第一線、海巡人員等）、第三類3.5萬名高接觸風險工作人員（國際航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛等）。

上述人員都是接觸疑似病例或確診者機率較高，接種疫苗後，如果成為接觸者，是否可縮短隔離天數？莊人祥表示，指揮中心3月下旬有開專家會議，考量世界衛生組織、歐盟、多數國家完整接種後的檢疫規定，目前還沒有明確放寬，加上疫苗保護力有諸多不確定性，是否產生足夠抗體，受到很多因素影響，需要綜合考量，因此目前還是維持現行指引建議，要等更多資訊再研議。

第一到第三類實施對象。圖／指揮中心提供
第一到第三類實施對象。圖／指揮中心提供

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