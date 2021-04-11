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部桃感染源不明個案死亡 新增1例美國境外移入確診

聯合報 / 記者邱宜君黃惠群／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案1058)，自美國入境；另新增1例確定病例死亡(案889，部桃12A病房感染源不明個案)，目前我國累計11名病例死亡。。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案1058)，自美國入境；另新增1例確定病例死亡(案889，部桃12A病房感染源不明個案)，目前我國累計11名病例死亡。。記者黃惠群／攝影

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案1058)，自美國入境；另新增1例確定病例死亡(案889，部桃12A病房感染源不明個案)，目前我國累計11名病例死亡。

莊人祥表示，案1058為本國籍20多歲女性，去(2020)年10月至美國工作，於今(2021)年4月3日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，並返家單獨居家檢疫。個案於4月4日至8日期間陸續出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、腹瀉及嗅味覺異常等症狀，4月9日因症狀持續由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值為21)。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共18人，其中3人為前後二排旅客，列居家隔離，餘15人為機組員，均著適當防護且均已出境，將透過IHR通知相關國家。

莊人祥表示，新增之死亡個案(案889，本國籍60多歲男性)有慢性病病史，於今年1月19日發病(更新原發病日1月20日)、24日確診；個案於入院後病況加劇，使用呼吸器及葉克膜治療，2月22日因檢驗條件符合規定而解除隔離，惟因其他疾病持續住院治療，3月17日移除葉克膜後仍持續使用呼吸器，4月8日個案陸續出現呼吸喘、血壓下降及嚴重心律不整，次日經急救仍因肺炎併敗血性休克不幸病逝。

指揮中心統計，截至目前國內累計195,600例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含193,727例排除)，其中1,057例確診，分別為941例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,022人解除隔離、24人住院隔離中。

新冠肺炎 COVID-19

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