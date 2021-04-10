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太殘忍！ 台大醉月湖鵝疑遭當場殺害後帶走 校方已報警

4/9全台2577人接種AZ疫苗 開打以來單日最多

中央社 / 台北10日電

指揮中心發言人莊人祥今天說，昨天共有2577人接種牛津AZ疫苗，創開打以來單日新高，累計2萬4450人接種疫苗；另外，昨天新增1例接種後發燒、發冷住院個案，目前症狀已緩解。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中宣布此事，他表示，昨天共新增14件疫苗不良事件，其中13件為非嚴重不良事件，1件為其他疑似嚴重不良事件。

莊人祥說，這起疑似嚴重不良事件個案在接種牛津AZ的新冠肺炎疫苗後，出現胸悶、發燒、發冷、噁心、嘔吐等症狀住院治療，目前症狀已緩解出院，全案結案。

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