侯友宜12日打AZ疫苗 願帶頭打提振信心

新北市長侯友宜今天表示，新冠肺炎AZ疫苗第二批施打對象開始實施時，他願意帶頭施打，期待更多第二批防疫人員施打，增強保護力。市府衛生局已規劃12日在市立聯合醫院施打。

市長侯友宜今天下午在新莊區公所參加行動治理座談會議接受聯訪，媒體詢問他是否願意在12日，2019新冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）AZ疫苗第二階段開打時，帶頭施打。

侯友宜說，目前看來第一批施打率實在是非常低，新北市大約只有一成多；這段時間雖部分首長帶頭施打與宣導，顯然民眾對AZ疫苗的信心還是不夠。

他表示，第二批流程待地方首長開始施打後，他就會帶頭施打，也期待更多的第二批防疫人員一起跟著他施打，提升施打率並增強自己保護力，才可保護別人。

記者問他是否擔心施打AZ疫苗會有副作用，侯友宜說，這段期間見證AZ疫苗部分有副作用，既然是必然發生的，就坦然面對、接受，也盼望全民多些認知，全力團結施打疫苗。

依照新北市政府公布行程，侯友宜預計在12日上午，前往新北市立聯合醫院三重院區，接種AZ疫苗。

記者也問他，是否有意投入接下來的總統大選，侯友宜表示，珍惜與把握歷任職位，努力扮演好角色，希望團隊獲得肯定，不管是最基層、或最高層都很重要，能夠做出定位，比擁有什麼職位還重要。他努力做好現在市長職位，才是最重要工作。

對媒體詢問內政部「評估修改現行國徽之必要性專案報告」議題，侯友宜說，國家面臨多事之秋、國事如麻，有旱災缺水問題，又連年不斷發生重大交通事件，造成多人傷亡，甚至防疫視同作戰，這時最重要的是全國上下一心，靜下來團結在一起，好好思索如何解決問題，這才是當務之急。