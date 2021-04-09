快訊

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

侯友宜12日打AZ疫苗 願帶頭打提振信心

中央社 / 新北9日電

新北市長侯友宜今天表示，新冠肺炎AZ疫苗第二批施打對象開始實施時，他願意帶頭施打，期待更多第二批防疫人員施打，增強保護力。市府衛生局已規劃12日在市立聯合醫院施打。

市長侯友宜今天下午在新莊區公所參加行動治理座談會議接受聯訪，媒體詢問他是否願意在12日，2019新冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）AZ疫苗第二階段開打時，帶頭施打。

侯友宜說，目前看來第一批施打率實在是非常低，新北市大約只有一成多；這段時間雖部分首長帶頭施打與宣導，顯然民眾對AZ疫苗的信心還是不夠。

他表示，第二批流程待地方首長開始施打後，他就會帶頭施打，也期待更多的第二批防疫人員一起跟著他施打，提升施打率並增強自己保護力，才可保護別人。

記者問他是否擔心施打AZ疫苗會有副作用，侯友宜說，這段期間見證AZ疫苗部分有副作用，既然是必然發生的，就坦然面對、接受，也盼望全民多些認知，全力團結施打疫苗。

依照新北市政府公布行程，侯友宜預計在12日上午，前往新北市立聯合醫院三重院區，接種AZ疫苗。

記者也問他，是否有意投入接下來的總統大選，侯友宜表示，珍惜與把握歷任職位，努力扮演好角色，希望團隊獲得肯定，不管是最基層、或最高層都很重要，能夠做出定位，比擁有什麼職位還重要。他努力做好現在市長職位，才是最重要工作。

對媒體詢問內政部「評估修改現行國徽之必要性專案報告」議題，侯友宜說，國家面臨多事之秋、國事如麻，有旱災缺水問題，又連年不斷發生重大交通事件，造成多人傷亡，甚至防疫視同作戰，這時最重要的是全國上下一心，靜下來團結在一起，好好思索如何解決問題，這才是當務之急。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜 AZ疫苗

延伸閱讀

影／內政部建議國民黨改黨徽 侯友宜：努力做事才重要

捷運三鶯線吊車重心不穩側翻 侯友宜：不斷抽查工安

AZ疫苗副作用讓接種率低 侯友宜：必然發生、坦然接受

卸任只盼被說「做得不錯」 侯友宜：不然當總統有何意義？

相關新聞

新冠疫苗自費多少？ 莊人祥：不收成本費 定價核擬中

AZ疫苗自12日起擴大第二、第三類人員施打，中央流行疫情指揮中心也正評估自費市場，滿足商旅、留學生出國需求，自費一劑多少引發關注...

六都首長打疫苗！黃偉哲預計16日接種AZ疫苗

AZ疫苗接種下周一擴大施打，中央及地方政府防疫人員、高接觸風險的工作者都納入，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長柯...

六都市長打疫苗！ 盧秀燕預計12日上午9時接種AZ疫苗

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，從4月12日開始，包括中央及地方政府防疫人員、縣市長等可以接種新冠肺炎AZ疫苗...

AZ疫苗副作用讓接種率低 侯友宜：必然發生、坦然接受

國內醫護人員接種AZ疫苗意願低落，新北市長侯友宜今天表示，新北醫護人員施打率只有一成，他一直呼籲醫護人員要施打，如果對疫...

莊人祥感謝願打疫苗地方首長 莫德納5月到貨時程不變

我國到貨的新冠肺炎疫苗，品牌為AZ疫苗，打氣至今仍舊低迷，最新的統計數字為已接種2萬1807人，中央流行疫情指揮中心日前...

疫苗護照縮短檢疫時間 莊人祥：各國說的比做的多一點

台帛旅遊泡泡後繼無力，參與首發團的新光醫院副院長洪子仁今對外表示，希望能縮短檢疫時間，或是推出專屬於旅遊的「旅遊泡泡」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。