帛琉泡泡首發團若採檢全陰性 檢疫可望再鬆綁

帛琉旅遊泡泡首發團返台後須進行新冠肺炎核酸檢驗（PCR），疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，首發團須在9日至11日間進行採檢，若都是陰性，後續鬆綁檢疫規定可能性高。

帛琉旅遊泡泡首發團4月1日出發，依據防疫規定，返台後可免除居家檢疫，並於返台後實施加強自主健康管理，返國5至7天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

針對帛琉旅遊首發團採檢結果，莊人祥在疫情記者會指出，帛琉旅遊首發團必須在9日至11日間進行採檢，今天是第1天採檢日，因此完整結果可能要到11日才有。

指揮中心日前曾表示，旅遊泡泡團防疫措施都做得很好，將研議鬆綁檢疫規定，取消5天加強版自主健康管理。

莊人祥也提到，指揮中心會針對旅遊泡泡檢疫鬆綁再進行檢討，因此首發團的檢驗結果很重要，若都是陰性，鬆綁可能性才會比較高。