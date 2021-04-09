新冠+4！ 旅義女去年底境外染疫 相隔近半年在台再確診

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自義大利(案1052)、菲律賓(案1053、1054)及英國(案1055)入境。

指揮中心表示，案1052為本國籍50多歲女性，長期居住義大利（前次自台灣出境時間為2020年2月），去年11月上旬出現咳嗽及有痰症狀，於義大利當地就醫，並確診新冠肺炎，因症狀輕微未住院治療，後續於12月21日及12月25日採檢結果皆為陰性；個案12月27日返台，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，在台期間並無症狀。

指揮中心進一步指出，案1052於今年4月6日因持續發燒，至醫院就醫及採檢，並留院觀察，隔天個案因出現呼吸喘情形，轉至負壓隔離病房治療，於今日確診（Ct值34，二採核酸檢測陰性，血清總抗體陽性）。已掌握個案同住接觸者3人，目前均無症狀，列自主健康管理。

指揮中心表示，案1053為菲律賓籍20多歲女性移工，今年3月5日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，3月18日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，4月7日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32，二採核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案在臺期間無症狀，同行採檢者皆有佩戴口罩及保持適當間隔，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1054為菲律賓籍20多歲男性移工，今年3月17日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，3月30日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後由公司安排至宿舍自主健康管理，因工作需要，4月7日至醫院自費採檢，並於今日確診(Ct值35，二採Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。已掌握個案接觸者6人，其中3人列居家隔離，3人列自主健康管理。

指揮中心表示，案1055為本國籍30多歲男性，2020年1月至英國工作，去年11月下旬出現發燒、咳嗽症狀，於當地就醫並確診COVID-19；個案今年3月26日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月27日進行專案採檢，結果為陰性，4月8日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值32，核酸二採及血清抗體檢驗中)。個案檢疫期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計194,521例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含192,516例排除)，其中1,054例確診，分別為938例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、1018人解除隔離、26人住院隔離中。