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AZ施打率低 柯文哲：我會打 蔡除非躲總統府否則也要打

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今表示，「我會打疫苗」。至於總統蔡英文，柯說，除非她都不接觸人民，永遠躲在總統府，否則她一定要打。記者林麗玉／攝影
柯文哲今表示，「我會打疫苗」。至於總統蔡英文，柯說，除非她都不接觸人民，永遠躲在總統府，否則她一定要打。記者林麗玉／攝影

新冠AZ疫苗施打率低，台北市議員林國成今質詢柯文哲，會不會帶頭施打疫苗？並且也呼籲總統蔡英文帶頭施打？柯文哲今回應，「我會打疫苗」。至於總統蔡英文，柯說，除非她都不接觸人民，永遠躲在總統府，否則她一定要打。

柯文哲說，若開放讓他施打，他會打疫苗，那是因為現在台灣鎖國，大家不想打，等到國門一開，不打你會害怕，所以一定要打疫苗。

林國成問柯文哲，會不會也呼籲總統蔡英文帶頭施打？柯說，除非蔡都不接觸人民，永遠躲在總統府，才可以不打，否則她還是要打。

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