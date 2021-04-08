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歐盟認應列血栓副作用 吳明賢：AZ疫苗安全性不差
歐盟藥品管理局認為血栓應該列為英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠漢肺炎疫苗「非常罕見」的副作用。台大醫院院長吳明賢今天表示，從科學證據來看，AZ疫苗安全性不會比現在上市的疫苗差。
歐盟藥品管理局7日發表聲明指出，不尋常的血栓與低血小板應該列為AZ疫苗的「非常罕見」副作用。在此之前，歐盟國家監管機關接獲數十起接種AZ疫苗後出現腦血管血栓案例，一些人因此喪命，促使多個國家暫停施打AZ疫苗。
吳明賢今天出席凌華科技與友達光電攜手捐贈台大醫院20台防疫公衛電腦記者會，會後接受媒體聯訪，被問及醫護人員接種AZ疫苗的意願不高，是否因為血栓風險。
吳明賢說，回歸到科學根據，AZ疫苗的安全性和有效性還是非常良好，全世界施打的人蠻多，因為大家過度關心，造成過度憂慮，其實AZ疫苗安全性不會比現在上市的疫苗差。
談到對疫苗接種假的看法，吳明賢指出，從台大醫院施打的數據來看，會發燒的人集中在施打後第一天或第二天，雖然產生發燒或倦怠感的比例比過去流感疫苗更高，但也因為這是新的疫苗。
針對歐盟認為血栓應該列為AZ疫苗非常罕見的副作用，吳明賢表示，新的藥物出現後，所有臨床試驗或服用時發生的事件稱為「不良事件」，然而不良事件與服用藥物或施打疫苗是否有因果關係，其實不一定。所謂的副作用需要有因果關係，一般民眾可能分不清楚副作用與不良事件是不同概念。
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