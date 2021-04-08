陳建仁指全球新冠肺炎5大挑戰 沒一國可獨自抗疫

前副總統陳建仁今天在台大舉辦的新冠肺炎國際研討會中指出，世界正面臨5大挑戰，包括第三波的疫情、嚴重的經濟衰退等，沒有一個國家可以獨自抗疫。

台灣大學醫學院今天舉辦「COVID-19國際研討會」，採實體與線上混合形式舉辦，國外講者由線上參與，國內講者則參加實體會議，採全英文進行，陳建仁受邀擔任首場的主講者。

陳建仁在演講中，分享台灣對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）成功的關鍵要素，包括審慎以對、迅速應變、超前部署、透明公開、全民團結等。許多政策來自於2003年對抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的教訓和經驗，並結合最新的智慧科技，包括人工智慧、大數據等，有效控管疫情。

陳建仁將台灣防疫成功歸功於醫療人員和公共衛生團隊、「口罩國家隊」和社會各界的合作努力。他並特別提到，在嚴格的居家檢疫、自主健康管理政策下，只有約2000人（占0.28%）的人違反規定遭懲罰，所有遵守規定的人，都是抗疫的英雄。

陳建仁指出，世界對抗新冠肺炎一年多，目前正面臨5大挑戰，包括第一，許多國家出現第三波疫情；第二，部分國家感染率低，但群體免疫也低；第三，嚴重的經濟衰退；第四，邊境重新開放後導致境外移入個案增加，以及社區感染風險；第五，疫苗覆蓋率仍偏低。

陳建仁認為，面對病毒不應存在民族主義，世界各國應當互助合作，沒有一個國家能夠獨自抗疫，而透明與誠實是最好的政策。

在演講結尾，陳建仁引述教宗方濟各（PopeFrancis）的話，強調每個人生來就是要幫助他人，無論面對如何的困難，當要幫助彼此。當你快樂時生活是美好的，但當別人因你而快樂時，生命會更加美好。