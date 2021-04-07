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AZ疫苗疑慮 陳時中：無證據顯示須緩打或設限

中央社 / 台北7日電
陳時中今於記者會表示，「各種考慮對我們也非常困難」，但同是mRNA的莫德納疫苗，500萬劑也足供需求。圖／指揮中心提供
陳時中今於記者會表示，「各種考慮對我們也非常困難」，但同是mRNA的莫德納疫苗，500萬劑也足供需求。圖／指揮中心提供

AZ疫苗在歐洲頻傳血栓不良事件，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣至今都沒有證據顯示須停止、暫緩接種AZ疫苗，或對特殊族群設限，將依專家建議滾動式檢討。

牛津AZ的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗在歐洲頻頻傳出血栓不良事件，引發各國關注。

外媒報導，歐盟藥品管理局（EMA）疫苗部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）表示，AZ疫苗與血栓之間有「明顯」關聯，但EMA隨後強調「尚未做出結論，目前還在審查」。世界衛生組織（WHO）官員蓋斯巴也對此事做出回應，表示目前沒有改變先前評估的立場，即接種AZ疫苗的益處超過風險。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會中表示，腦靜脈栓塞在任何人種上都是很少見的疾病，東方人的發生率又比西方人低超過10倍，目前以接種AZ疫苗最多的英國為例，1800萬劑當中共發生22件腦靜脈栓塞，發生率為百萬分之1.2；德國、丹麥則約百萬分之8.9到13.3；與台灣相近的韓國，至今接種88.7萬劑沒有任何一例，加拿大、澳洲也都沒發生。

另外，同樣被認為與疫苗相關的瀰漫性血管內栓塞，發生率又比腦靜脈栓塞更低，莊人祥說，英國為百萬分之0.18、歐盟為百萬分之1.4。

陳時中說，未來除非有明確證據證實疫苗與不良事件的關聯性，才會考慮停止、暫緩接種或對特殊族群設限，但目前都還沒有任何證據出現，疫苗接種政策也會持續滾動式檢討，並參考歐盟或世衛專家建議，由專家來評定，在台灣是否有相同的情況，再據以來決定施打計畫。

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