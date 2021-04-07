柯文哲是否打AZ疫苗？ 北市府：不占醫護資源就願意

中央宣布12日起開放接種計畫所列第二、三類實施對象接種AZ疫苗，包含地方政府防疫人員。台北市政府表示，若不會占用到醫護人員的資源，市長柯文哲願意打疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，為加速提升群體免疫力，發揮疫苗最大使用效益，自12日起將開放接種計畫所列第二、三類實施對象接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗，包含航空機組員、防疫車隊駕駛、中央與地方政府防疫人員等。

對於台北市長柯文哲是否願意接種疫苗，台北市政府發言人陳智菡回應，若確定開放，不會占用到醫護人員的資源，柯文哲願意施打，也會進一步評估柯文哲身體狀況是否適合。

陳智菡說，柯文哲表示打疫苗仍是既定方向，否則國門無法開啟，整體評估利大於弊。

根據台北市衛生局統計，台北市目前可接種據點共13家醫院17個點 （包含聯合醫院），9日會再收到1100支疫苗，疫苗數總共已破萬。