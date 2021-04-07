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AZ疫苗加速施打 陳時中：可能再擴大接種對象

中央社 / 台北7日電
指揮官陳時中。聯合報系記者楊雅棠／攝影
指揮官陳時中。聯合報系記者楊雅棠／攝影

疫情指揮中心4月12日起將開放防疫人員、航空機組員等12.5萬人接種，指揮官陳時中今天坦言，因應AZ疫苗效期短，不排除再往下開放，後續疫苗到貨愈快，開放速度就愈快。

台灣近日收到首批來自COVAX的新冠肺炎AZ疫苗共19餘萬劑，預計4月12日完成檢驗封緘，但因這批效期只到5月31日，能否趕在效期內接種完畢，成為中央流行疫情指揮中心一大考驗。

陳時中今天宣布，為加速疫苗接種，4月12日起開放防疫人員、航空機組員等12.5萬名第二、三類對象接種，他坦言接種情形很難預測，會視接種狀況朝向積極開放的方向做。

陳時中舉例，萬一開放當天全台湧入數十萬人接種，那當然無法往下開放，但如果接種狀況和這幾天差不多，就會盡快再開放下一波對象接種，未來疫苗來的速度愈快，開放的速度自然也愈快。

媒體詢問，要是打不完該怎麼辦。陳時中說，目前指揮中心正積極為疫苗接種做準備，希望都能打完，也沒有做打不完的準備，他強調打疫苗是個人權利也是責任，疫苗打得愈快、台灣經濟復甦就愈快。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 新冠疫苗 陳時中

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