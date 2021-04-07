帛琉旅遊泡泡檢疫可望再鬆綁 擬取消5天加強管理

帛琉旅遊泡泡團至今進展順利，指揮中心指揮官陳時中今天表示，就目前所知，泡泡團防疫措施都做得很好，將研議鬆綁檢疫規定，取消5天加強版自主健康管理，最快週末定案。

亞太地區第一個旅遊泡泡正式成行，台灣、帛琉旅遊泡泡首發團1日出團，並於4日晚間返台，全程團進團出，入境後也有專用商店、廁所及通關櫃檯等分流措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，就目前掌握到的狀況，帛琉檢疫措施相當完整，泡泡團也落實團進團出、戴口罩等措施，若雙方都能做好防疫，將研議鬆綁檢疫措施，取消5天加強版自主健康管理，僅須14天一般版自主健康管理即可。

陳時中說，未來這幾天將請指揮中心副指揮官陳宗彥召開會議，針對旅遊泡泡各環節進行檢討，順利的話最快週末前就能定案。