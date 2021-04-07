快訊

影╱國三南下碧潭隧道小貨車翻車起火兩人傷 車陣回堵1公里

新冠肺炎7日零確診 模里西斯移出中低風險國家

中央社 / 台北7日電

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天沒有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，另宣布模里西斯因本土疫情延燒，即日起自中低風險國家名單中移除。

指揮中心也公布最新的感染風險級別名單，低感染風險國家/地區包括紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲、新加坡、越南；中低感染風險國家/地區包括柬埔寨、香港。

根據指揮中心統計，目前全台累計19萬3197例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含19萬800例排除），其中1050例確診，分別為934例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中10人死亡、1007人解除隔離、33人住院隔離中。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

無法忘懷的藍 暢游海洋之國帛琉

專家：巴西必須全國封城才能防止疫情惡化

專家：香港第四波疫情近尾聲

旅遊泡泡變泡沫？ 帛琉次發團僅10人

相關新聞

AZ疫苗引血栓？ 指揮中心定調：極罕見 繼續施打

歐洲藥品管理局表示，應將血栓列為AZ疫苗的「極罕見」副作用，但接種仍「利大於弊」。中央流行疫情指揮中心今天下午開記者會，...

4月10日起 陳時中：英國入境免集中檢疫

原先因應疫情嚴峻且病毒出現變異，自英國入境者需至集中檢疫所居家檢疫，不過中央流行疫情指揮中心宣布，從4月10日起，具英國...

AZ疫苗接種再擴大！指揮中心宣布4月16日起打第二、三順位

AZ疫苗昨擴大開放至診所、醫院的醫事人員與非醫事人員以及集中檢疫所人員，約42萬人符合資格。開放不到一天，中央流行疫情指...

歐洲將發表AZ血栓關聯結果 指揮中心下午2時記者會

AZ疫苗昨擴大開放至診所、醫院的醫事人員與非醫事人員以及集中檢疫所人員，約42萬人符合資格。第一天打氣如何，是否需要再往...

BNT再不回應就棄單？ 陳時中：莫德納足以供應

國內採購BNT疫苗紛擾不斷，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，「合約能成的機會越來越小 」，最新消息又指出，被已...

AZ疫苗血栓疑慮 莊人祥：嚴重不良反應和韓國相當

AZ疫苗自3月22日開打至今，但因為疫苗可能引發的血栓疑慮，第一批11.7萬劑僅施打了1萬8657人，打氣低迷。而歐洲藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。