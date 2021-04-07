新冠肺炎7日零確診 模里西斯移出中低風險國家
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天沒有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，另宣布模里西斯因本土疫情延燒，即日起自中低風險國家名單中移除。
指揮中心也公布最新的感染風險級別名單，低感染風險國家/地區包括紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲、新加坡、越南；中低感染風險國家/地區包括柬埔寨、香港。
根據指揮中心統計，目前全台累計19萬3197例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含19萬800例排除），其中1050例確診，分別為934例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中10人死亡、1007人解除隔離、33人住院隔離中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言