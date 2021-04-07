自英國南非史瓦帝尼入境者 4月10日起免集中檢疫

因應部分國家疫情趨緩，疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，4月10日起具英國、南非共和國或史瓦帝尼王國旅遊史的旅客將免集中檢疫，可至1人1戶或至防疫旅宿進行居家檢疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布此消息，他表示，依據疫情監測資料顯示，英國、南非共和國及史瓦帝尼王國等3個國家的疫情已過高峰且呈明顯下降，加上台灣已超過2個月未檢出自該些國家境外移入的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒變異株案例，因此調整自該3個國家入境旅客的檢疫措施。

陳時中指出，為確保國內防疫安全，所有入境旅客均應出示「表定航班時間（Flight schedule time）前3日內COVID-19核酸檢驗報告」後搭機來台；入境台灣旅客應事前安排檢疫居所（防疫旅宿或1人1戶居家檢疫），且須於「入境檢疫系統」完成線上健康申報並切結符合相關規定。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。