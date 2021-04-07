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AZ疫苗血栓疑慮 莊人祥：嚴重不良反應和韓國相當

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
莊人祥表示，最近歐盟正在針對AZ接種後靜脈栓塞事件的相關性進行回顧，腦靜脈栓塞在任何人種都是稀有疾病，東西方人又差十倍以上。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，最近歐盟正在針對AZ接種後靜脈栓塞事件的相關性進行回顧，腦靜脈栓塞在任何人種都是稀有疾病，東西方人又差十倍以上。圖／指揮中心提供

AZ疫苗自3月22日開打至今，但因為疫苗可能引發的血栓疑慮，第一批11.7萬劑僅施打了1萬8657人，打氣低迷。而歐洲藥管局將做出疫苗與血栓關聯的結論，我國是否會根據這些建議提出施打對象限制或建議，指揮中心指揮官陳時中表示，會先和疫苗小組（ACIP）聯繫，看歐洲藥管局的建議再做最後決定。

發言人莊人祥表示，最近歐盟正在針對AZ接種後靜脈栓塞事件的相關性進行回顧，腦靜脈栓塞在任何人種都是稀有疾病，東西方人又差十倍以上。

以英國來說，接種1800萬劑發生22件，發生率為百萬分之一點二，丹麥發生率最高，為百萬分之13.3；而和我們人種最近的韓國，接種88.7萬劑都還沒有個案。

至於出現嚴重過敏等不良反應，都會到食藥署進行分類，我國偵測到18000劑內出現兩件，發生率為百萬分之107，與韓國發生率百萬分之109。

而今有民團指出，預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法第13條，將鑑定預防接種與受害情形的關聯性分為「無關」、「相關」及「無法確定」三類。但衛福部2月18日公告將「無關」的分類中增列「醫學實證未支持其關聯性」，等於是把「無法確定」的情形也納為「無關」，對民眾不公。

陳時中對此表示，這是根據當時WHO的準則參考修正，也不會直接排除大家覺得有疑慮的部分，還是會有專家針對模糊地帶，訂定最好的救濟準則。

接種AZ疫苗後血栓通報、嚴重過敏監督。圖／指揮中心提供
接種AZ疫苗後血栓通報、嚴重過敏監督。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影

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