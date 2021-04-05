快訊

太魯閣號事故網紅謊稱空服員捐款百萬 星宇航空怒澄清

太魯閣奔喪專案 採檢費指揮中心付

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
指揮中心發言人莊人祥宣布，台灣5日新增一例新冠肺炎境外移入個案。（指揮中心）
指揮中心發言人莊人祥宣布，台灣5日新增一例新冠肺炎境外移入個案。（指揮中心）

4月2日太魯閣出軌意外後，親屬若在檢疫期間或人在國外，到底該怎麼奔喪？中央流行疫情指揮中心於昨日晚間宣布奔喪專案，檢疫期間持採檢陰性報告，可於規定時間內外出，且期間的採檢費用皆由指揮中心支付，指揮中心發言人莊人祥則於5日宣布，台灣新增一例境外移入個案，為印尼籍20多歲女性。

4月2日台鐵太魯閣號出軌事件後至今，已確認50人罹難，居家檢疫者的親屬若因該事件而受傷、死亡，指揮中心於昨日晚間宣布，國外親屬若無症狀，「不需」提供搭機前3日檢驗陰性報告即可登機返台，但須填寫「旅客入境切結書」，並註明「0402事故協處專案」，以利航空地勤單位協助處理。

返台者入境後，居家隔離／檢疫0至4天者，取得檢驗陰性報告且於採檢後的2天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病／奔喪；居家隔離／檢疫第5天（含）以上採檢者，則為取得檢驗陰性報告後的3天內。

指揮中心表示，若格離／檢疫者仍有外出需求，可再循上述程序提出申請，次數不限，但無論探病、奔喪或其他事宜，均以每天1次、不含車程每次4小時為限，且不得過夜。此外，外出期間不得搭乘大眾運輸工具，並需全程配戴口罩，而民眾在臺期間因申請外出探病／奔喪所需之採檢費用，含掛號費、診療費等，一律由指揮中心支付。

自太魯閣號出軌意外後，中央流行疫情指揮中心連續第4天停開例行記者會。莊人祥指出，5日新增一例新冠肺炎確診案例，為印尼籍20多歲女性學生，搭機前3日採檢為陰性，並於3月21日來台就學，於檢疫期滿前採檢，並在5日確診。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 太魯閣 莊人祥

延伸閱讀

一印尼境外生新冠確診 太魯閣入境專案今一人返台

原欲購3000萬劑BNT疫苗？ 莊人祥駁斥：不實報導

相關新聞

一印尼境外生新冠確診 太魯閣入境專案今一人返台

國內今新增一例新冠肺炎確定個案，案1049為印尼籍廿歲女境外生。入境時無症狀，並至集中檢疫所進行檢疫，期滿前採檢確...

大陸返台自搭簡易棚子「居家檢疫」 男：為了省錢

台中市一名41歲男子上個月30日從中國大陸返台，就在自家空地搭起簡易棚子獨住，鄰居擔心棚內無盥洗設備，汙水流到人行道上，...

指揮中心今不開記者會 太魯閣事故放寬來台規定

中央流行疫情指揮中心因應太魯閣出軌事故，啟動「0402太魯閣列車事故返臺探病/奔喪專案」，有多少人申請是關注焦點。但考量...

大陸返台男竟搭棚居檢 吃喝拉撒汙水亂流嚇壞鄰居

台中市一名41歲男子上月底從中國大陸入境，未入住防疫旅館，竟在自家旁空地搭起半露天的帆布棚獨住，鄰居向市府檢舉指出，棚內...

醫界心聲：避談AZ疫苗血栓風險 無助打氣

台灣已取得三十一點六萬劑ＡＺ疫苗，接種速度卻不理想，過去兩周僅打一點七萬人，一名感染科醫師分析，關鍵在於指揮中心的風險溝...

帛琉旅遊泡泡首發團返台 旅客讚台灣民眾很幸福

帛琉旅遊泡泡首發團4日晚間返台，旅客依分流規劃入境，並有專用商店、廁所及通關櫃檯，旅客表示，在帛琉依規定團進團出，台灣民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。