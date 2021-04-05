太魯閣奔喪專案 採檢費指揮中心付

4月2日太魯閣出軌意外後，親屬若在檢疫期間或人在國外，到底該怎麼奔喪？中央流行疫情指揮中心於昨日晚間宣布奔喪專案，檢疫期間持採檢陰性報告，可於規定時間內外出，且期間的採檢費用皆由指揮中心支付，指揮中心發言人莊人祥則於5日宣布，台灣新增一例境外移入個案，為印尼籍20多歲女性。

4月2日台鐵太魯閣號出軌事件後至今，已確認50人罹難，居家檢疫者的親屬若因該事件而受傷、死亡，指揮中心於昨日晚間宣布，國外親屬若無症狀，「不需」提供搭機前3日檢驗陰性報告即可登機返台，但須填寫「旅客入境切結書」，並註明「0402事故協處專案」，以利航空地勤單位協助處理。

返台者入境後，居家隔離／檢疫0至4天者，取得檢驗陰性報告且於採檢後的2天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病／奔喪；居家隔離／檢疫第5天（含）以上採檢者，則為取得檢驗陰性報告後的3天內。

指揮中心表示，若格離／檢疫者仍有外出需求，可再循上述程序提出申請，次數不限，但無論探病、奔喪或其他事宜，均以每天1次、不含車程每次4小時為限，且不得過夜。此外，外出期間不得搭乘大眾運輸工具，並需全程配戴口罩，而民眾在臺期間因申請外出探病／奔喪所需之採檢費用，含掛號費、診療費等，一律由指揮中心支付。

自太魯閣號出軌意外後，中央流行疫情指揮中心連續第4天停開例行記者會。莊人祥指出，5日新增一例新冠肺炎確診案例，為印尼籍20多歲女性學生，搭機前3日採檢為陰性，並於3月21日來台就學，於檢疫期滿前採檢，並在5日確診。

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