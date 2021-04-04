影／從COVAX分配取得的19.92萬劑AZ疫苗 運抵桃機

我國從COVAX疫苗分配平台取得102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑由中華航空公司CI-74班機從荷蘭阿姆斯特丹載運，4日清晨5時21分降落桃園機場，桃園航勤地勤人員立即卸載，海關、疾管署等單位人員執行機邊驗放，由警車戒護拖離停機坪。

這是首批透過國籍航空公司冷鏈空運系統運抵台灣的新冠肺炎疫苗，驗證華航、桃勤、華儲等單位有能力全程監控確保疫苗的溫度與有效性，安穩為國人運送疫苗抵台。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日晚間表示，台灣透過COVAX疫苗分配平台獲得102萬劑AZ疫苗，為了避免出現變數，第1批19.92萬劑疫苗3日從荷蘭阿姆斯特丹裝上華航的飛機，等到飛機起飛後才對外宣布。

裝載這批疫苗的華航空中巴士A350-900型客機4日清晨5時21分抵達桃園機場，班機停妥桃園航勤地勤人員從飛機前腹艙卸載裝著疫苗的貨櫃，守候在停機坪的海關、疾管署、航警等單位人員上前確認櫃號等資料，執行快速機邊驗放程序，由桃勤拖車在警車的戒護下拖往華儲公司倉儲，隨即裝上貨車上午6時30分運往機場附近的醫藥物流公司倉庫。