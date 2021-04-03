AZ疫苗施打逾1.7萬人次 不良事件累計63例

中央流行疫情指揮中心今天表示，國內接種牛津AZ新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗已突破1.7萬人次，昨天新增一起接種後不良事件，但並不嚴重。

疫情指揮中心考量昨天花蓮發生台鐵太魯閣號事故，今天下午不召開臨時記者會，改提供文字新聞稿，並由發言人莊人祥錄影、錄音向民眾說明最新疫情狀況。

莊人祥指出，昨天雖然是清明連續假期第一天，但醫療院所仍有進行AZ疫苗接種。4月1日前共接種1萬6450人，4月2日接種606人，累計共1萬7056人次。

接種後的不良事件，莊人祥表示，昨天新增1例，但屬「非嚴重」。據指揮中心截自今天上午10時統計，國內疫苗接種累積不良事件共63例，其中55例屬「非嚴重」，1例「疑似嚴重過敏反應」，7例「其他疑似嚴重不良事件」。

國內新增6例新冠肺炎境外移入病例，包括3例菲律賓籍女性移工，以及3例印尼籍男性船員。莊人祥表示，這6人一採Ct值在33到36之間，二採之後除了案1044核酸檢測是陽性（Ct值38），其餘5人都是陰性，血清抗體則是陽性。指揮中心研判，6人都是在國外感染已久的個案。

對於花蓮昨天發生台鐵太魯閣號事故，衛福部呼籲民眾一起為死傷者祈福，並關心彼此的心理健康。不論是受災者、救災人員、醫護、一般民眾，災難後都可能產生心理上的恐懼，需要身邊人的關心、陪伴、傾聽，如有需要可撥打「1925」安心專線，提供24小時免費心理諮詢服務。