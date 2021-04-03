快訊

每組家屬都有人哭到快昏倒 遺體修復師忍淚：比普悠瑪事故嚴重

工程車滑落釀太魯閣號慘劇！包商李義祥交保 腰包遮臉喊：對不起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AZ疫苗施打逾1.7萬人次 不良事件累計63例

中央社 / 台北3日電
圖為牛津AZ疫苗。中央社
圖為牛津AZ疫苗。中央社

中央流行疫情指揮中心今天表示，國內接種牛津AZ新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗已突破1.7萬人次，昨天新增一起接種後不良事件，但並不嚴重。

疫情指揮中心考量昨天花蓮發生台鐵太魯閣號事故，今天下午不召開臨時記者會，改提供文字新聞稿，並由發言人莊人祥錄影、錄音向民眾說明最新疫情狀況。

莊人祥指出，昨天雖然是清明連續假期第一天，但醫療院所仍有進行AZ疫苗接種。4月1日前共接種1萬6450人，4月2日接種606人，累計共1萬7056人次。

接種後的不良事件，莊人祥表示，昨天新增1例，但屬「非嚴重」。據指揮中心截自今天上午10時統計，國內疫苗接種累積不良事件共63例，其中55例屬「非嚴重」，1例「疑似嚴重過敏反應」，7例「其他疑似嚴重不良事件」。

國內新增6例新冠肺炎境外移入病例，包括3例菲律賓籍女性移工，以及3例印尼籍男性船員。莊人祥表示，這6人一採Ct值在33到36之間，二採之後除了案1044核酸檢測是陽性（Ct值38），其餘5人都是陰性，血清抗體則是陽性。指揮中心研判，6人都是在國外感染已久的個案。

對於花蓮昨天發生台鐵太魯閣號事故，衛福部呼籲民眾一起為死傷者祈福，並關心彼此的心理健康。不論是受災者、救災人員、醫護、一般民眾，災難後都可能產生心理上的恐懼，需要身邊人的關心、陪伴、傾聽，如有需要可撥打「1925」安心專線，提供24小時免費心理諮詢服務。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗

延伸閱讀

疫苗催打訂KPI 醫院壓力大

媒體曝疑似台灣與BNT疫苗合約 莊人祥：內容不實

上海復星願售台BNT疫苗 莊人祥：依法禁用

關島旅遊泡泡 莊人祥：清明節後與觀光局談

相關新聞

新冠境外+6！ 菲籍移工及印尼漁工無症狀確診

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓（案1041、1042、1046）及印尼（...

AZ疫苗施打逾1.7萬人次 不良事件累計63例

中央流行疫情指揮中心今天表示，國內接種牛津AZ新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗已突破1.7萬人次，...

屏東AZ疫苗接種人數376人 未出現不良反應

新冠肺炎AZ疫苗自3月22日起開打至昨天為止，屏東有2139人有接種意願，目前已獲得1700劑疫苗，共有376人接種，接...

AZ疫苗開打 高雄市施打率居全國之冠

新冠肺炎AZ疫苗3月22日起開打兩周，高雄市已接種的醫護人員達3005人，總施打數居全國之冠。

疫苗催打訂KPI 醫院壓力大

ＡＺ疫苗打氣不佳，各縣市近日也收到中央指示，要求分配到疫苗的醫院需常設「新冠疫苗注射門診」，可望獲得卅萬元補助，但不少醫院認為指揮中心把疫苗接種率轉嫁給醫院，擔心疫苗打不完。

何時恢復自由進出國？ 陳時中：恐怕好幾年都等不到

衛福部長陳時中今天受邀到開南大學演講，暢談新冠肺炎的防疫對策，最後開放現場與會民眾提問，有里長問出大眾的心聲，向陳時中詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。