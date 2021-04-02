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台積、聯電 管控不放鬆
竹科設備大廠漢民科技確認一名無症狀員工，因需出境自費採檢，結果為陽性，成竹科染疫首例，竹科管理局局長王永壯表示，將發函給園區廠商，針對疫區返台員工、於隔離或自主管理期滿，要再自行做PCR檢驗或其它防疫風險分析，強化入廠管制，降低風險。
漢民科技主動告知客戶與往來廠商有員工確診，希望讓疫情資訊更透明，獲得業界肯定。漢民往來客戶眾多，不少大廠持續嚴格防疫措施、未有放寬。
台積電昨（1）日表示，嚴格落實員工、訪客及供應商相關防疫措施，目前並未針對此事件調整相關做法。
據了解，台積電內部防疫委員會成立以來，持續觀察疫情變化，提供動態防疫措施，例如減少實體會議頻率，供應商相關會議分流舉行，禁止員工非必要出差。
聯電表示，持續維持防疫措施，包括暫停出國出差，以視訊會議取代，員工一律配戴口罩，每日測量體溫等，後續依中央流行疫情指揮中心規定決定相關對策。
IC設計大廠聯發科規定員工在公共區域如會議室或茶水間等必須配戴口罩；一部電梯最多一次搭載9人。
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