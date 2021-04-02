台積、聯電 管控不放鬆

我國昨新增6例境外移入確診病例，其中，新竹科學園區的設備廠「漢民科技」證實案1026為該公司員工，並主動通知客戶。指揮中心發言人莊人祥表示，該案接觸者都已完成採檢，均是陰性，血清抗體也是陰性，有可能在國外感染，返國時已有居家檢疫，對國內沒有影響。

2021-04-01 17:23