竹科染疫 爆首例新冠確診

新竹科學園區傳出首例新冠病毒確診案例，中央流行疫情指揮中心31日公布境外移入確診案例1026，證實為漢民科技（Hermes-Epitek）員工。漢民昨（1）日強調，31日晚間主動向客戶與供應商發布相關訊息，希望在資訊透明前提下防範疫情，內部升高防疫程度，包含全台廠區自主健康管理、協助員工篩檢等四大措施，整體營運不受影響。

漢民科技是老牌半導體設備大廠，營運總部位於竹科。早期代理ASML設備發跡，後續強化研發技術，轉投資的漢微科一度曾是股后，2016年ASML宣布以千億元收購。漢民科技近年也跨足生醫、智慧物流等應用領域。

漢民指出，去年初就成立緊急應變行動小組，相關小組與防疫團隊由總經理領導，副總級主管都參與，此次也在第一時間通知該廠區相關員工居家上班，30日廠區消毒完畢，31日已恢復廠區正常運作。

漢民因應措施除了相關廠區員工暫時居家上班，還包含匡列員工家隔離（多數為研發與內勤人員）、全台廠區啟動14天自主健康管理、強制回報體溫、主動通知客戶合作廠商與主管機關，提供有需要的員工新冠病毒抗體檢測試劑篩檢。

透過內部確認調查與相關廠區消毒，配合主管機關作業，通知同仁與相關夥伴，希望資訊透明，整體營運不受影響。