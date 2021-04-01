媒體曝疑似台灣與BNT疫苗合約 莊人祥：內容不實
有媒體公布一份疑似台灣和BNT的疫苗合約，疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，台灣從未向BNT採購3000萬劑疫苗，他不僅沒看過這份合約，也未參與相關會議，報導內容不實。
「信傳媒」今天報導公布一份「BNT疫苗採購機密合約」，內容為台灣去年和德國BNT洽購新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗的數量及價格，不僅購買數量多達3000萬劑，價格也更貴，報導指中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也多次參與相關洽談會議。
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