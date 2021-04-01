上海復星願售台BNT疫苗 莊人祥：依法禁用

外媒報導，上海復星表態願賣BNT疫苗給台灣。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，台灣依法不可進口中國大陸製疫苗，也未接獲德國BNT通知要台灣和上海復星洽談。

台灣原本預計要向德國BNT洽購500萬劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，卻在簽約前一刻因外力介入卡關至今，德國BNT今年2月間雖承諾會賣疫苗給台灣，但中央流行疫情指揮中心多次聯繫卻遲遲未獲回覆。

彭博社近日報導指出，作為BNT疫苗在大中華區總代理的上海復星公司表態願意賣疫苗給台灣，引發關注。

莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，根據規定，凡是在中國大陸製造的疫苗，台灣依法都無法購買，指揮中心一向都是和德國BNT公司直接洽談疫苗採購事宜，德國BNT並未告知要台灣和上海復星洽談。

莊人祥說，截至目前，德國BNT都沒有回應疫苗合約的進度，但即便沒有買到，台灣仍有1000萬劑AZ疫苗、476萬劑COVAX疫苗、505萬劑莫德納疫苗以及1000萬劑國產疫苗，如果未來有需要會再購買。