竹科員工返台2個月才確診 2原因研判在境外感染

為竹科員工的案1026自美國返台2個月確診新冠肺炎，指揮中心發言人莊人祥今天表示，該個案早已完成居家檢疫、不具傳染力，48名接觸者檢驗結果均陰性，以此研判個案是在境外感染。

中央流行疫情指揮中心3月31日公布新增6例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例，其中案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，返台2個月才確診。位於新竹科學園區的漢民科技證實此案例為員工，第一時間啟動疫情「緊急應變行動小組」，全台廠區啟動14天自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，案1026在國內的48名接觸者都已採檢完畢，檢驗結果均為陰性；至於先前匡列的53名接觸者，目前有12人正在進行居家隔離、41人進行自主健康管理。

莊人祥說，由於個案從國外入境後曾完成居家檢疫，加上接觸者檢驗結果均為陰性，研判應是在國外感染，對國內沒有任何傳染力，至於有竹科的公司坦言是他們公司的員工，也已經完成消毒，指揮中心都予以尊重。

至於為何入境2個月後仍驗出陽性，莊人祥解釋，根據國際間研究，染疫個案通常在發病後10天就已不具傳染力，即便個案已痊癒，病毒的屍體仍可能殘留在呼吸道內，導致一再驗出陽性結果，因此目前並不認為案1026是本土感染的個案。