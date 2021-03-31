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面對「醫療暴力」，亂世用重典就夠了嗎？

疫苗難防變種？ 張上淳：國產有準備

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
張上淳說，目前國產疫苗廠商已經在為變種病毒做準備，也不排除以後會購買國外疫苗。（指揮中心）
張上淳說，目前國產疫苗廠商已經在為變種病毒做準備，也不排除以後會購買國外疫苗。（指揮中心）

AZ疫苗打到現在，到底安不安全？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥透過V-watch數據分析指出，接種AZ疫苗後最常見的不良反應為接種部位疼痛。而疫苗在變種病毒擴散後是否還有保護效力？指揮中心專家小組召集人張上淳說，少數疫苗防護力有下降，目前國內廠商已經在做準備。

疫苗注射情況

莊人祥說，指揮中心V-watch截至3月29日共6,528人（約六成）參與，且以18到49歲的使用者為主（約八成），連續7天填報的使用者共541人，接種後的最常見症狀以注射部位疼痛及感到倦怠為大宗，發冷、頭痛及體溫偏高等症狀主要出現在注射後前兩天，7%填報者表示不良反應影響到工作及日常生活。

至於開放施打AZ一週後就宣布擴大施打範圍，是否代表醫護施打狀況不佳，陳時中表示，國內醫護可以視需要及個人意願進行施打，但「最好是物盡其用，不要把疫苗浪費掉」，而本次放寬後會觀察約10天左右，再視情況調整。

專家警告疫苗將失效

近日77位流行病學專家警告，新冠肺炎疫苗急需新配方，張上淳表示，目前使用中的疫苗大多數對變種病毒都有效果，只有少數有下降的狀況，所以包括國產在內的各家疫苗廠家都已有相關準備，視需要更改抗原配方，新冠肺炎疫苗專家會議召集人鍾飲文也強調，目前國內廠商有規劃。

此外，目前新冠肺炎疫苗以施打兩劑為主，張上淳說，國內廠家也不排除以第三劑的方式補全效力不足的部分，但如果國際上有預防變異病毒的疫苗出現，也不排除購買的可能性。

星、越泡泡再等等

交通部觀光局副局長林信任指出，昨日已將台帛旅遊泡泡名單送至疾管署審核，旅客會於31日收到審核結果，目前總計100人共7個團，至於接下來有沒有可能開放越南及新加坡的旅遊泡泡，陳時中認為，星、越兩國雖已列為低風險國家，但多少還是有風險在，因此還需要做進一步的疫調。

交通部觀光局副局長林信任進一步補充，目前新加坡已對我方單向開放泡泡，也已與越南局長級官員洽談，至於時程還無法確定。

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新冠肺炎 COVID-19 張上淳 AZ疫苗

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