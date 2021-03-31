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新冠境外+6！ 公司逕自安排採檢違居檢 印尼漁工確診

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥，第二排由左到右為新冠肺炎疫苗專家會議召集人鍾飲文、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、交通部觀光局副局長林信任。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥，第二排由左到右為新冠肺炎疫苗專家會議召集人鍾飲文、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、交通部觀光局副局長林信任。記者邱宜君／攝影

今天新增六例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自美國、緬甸、印尼、衣索比亞及孟加拉入境。其中案1026為本國籍70多歲男性，自美國入境。指揮中心指揮官陳時中表示，該案在台灣時間較久後才驗出，疑慮比較深，相關調查會持續進行。另自印尼入境的案1029，為印尼籍漁工。還在居家隔離期間內，公司便逕行安排採檢，雖時間短，但已違反居家隔離規定。

陳時中表示，案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，今年1月3日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家單獨居家檢疫。個案在臺期間並無症狀，3月29日因出境需要，至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值31，次日再驗Ct值36，血清抗體IgM、IgG皆為陽性)。已掌握個案接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理。已採檢48人，其中17人PCR採檢陰性，其餘PCR及血清抗體檢驗中。

陳時中指出，案1027為緬甸籍30多歲男性漁工，今年3月14日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅宿居家檢疫。個案3月29日檢疫期滿後由公司安排至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值35，血清抗體檢驗中)。個案在臺期間並無症狀，已掌握個案接觸者共3人，其中2人列居家隔離、1人列自主健康管理。

案1028及1029均為印尼籍20多歲男性漁工，今年3月4日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月17日接受檢疫期滿前採檢，結果均為陰性。2人檢疫期滿後，至其他住所自主健康管理。3月24日搭乘專車至醫院自費採檢，自費採檢結果為陰性，因同行中有5人確診(案1015至1019)，轉列居家隔離對象。

但3月29日公司逕自安排至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值分別為34及31，血清抗體檢驗中)。2人在臺期間均無症狀，已掌握個案接觸者共6人，其中4人列居家隔離，2人列自主健康管理。

案1030為本國籍20多歲男性，去年10月至衣索比亞工作，今年3月28日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，主動通報曾於國外出現咳嗽、嗅味覺異常等症狀，入境採檢陰性。個案入境後至集中檢疫所檢疫，3月30日再次採檢，並於今日確診(Ct值31，血清抗體檢驗中)。已掌握個案接觸者共17人，其中5人列居家隔離、12人列自主健康管理。

案1031為孟加拉籍20多歲女性，今年3月26日來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅宿居家檢疫。3月28日出現咳嗽症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值18)。已掌握個案接觸者共10人，其中8人列居家隔離、2人列自主健康管理。

新冠肺炎 COVID-19

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