快訊

比改名鮭魚更好康！縣市補助從出生顧到老 快遷戶口拿好拿滿

論文門／蔡英文博士論文是真是假？彭文正這個訴訟還沒輸！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AZ疫苗施打率偏低 侯友宜：新北現在只有5%醫護接種

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，新北目前只有5%醫護接種，他還是鼓勵大家盡快施打，保護好自己才能保護好別人。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，新北目前只有5%醫護接種，他還是鼓勵大家盡快施打，保護好自己才能保護好別人。記者張睿廷／攝影

中央向國外購買AZ疫苗，第一批提供第一線醫護人員施打，但許多人對疫苗仍有疑慮，接種率偏低。新北市長侯友宜表示，目前施打率只有5%，他還是希望大家能踴躍施打，保護自己，才有能力保護其他人。

中央日前開放施打AZ疫苗，除了行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中外，各地大型醫院院長都帶頭施打，但此舉仍無法吸引醫護接種，直到現在施打率仍只有5%，明顯偏低。

侯友宜表示，從開打首日到昨天為止僅有5%醫護同仁接種，施打率偏低，他們仍然是鼓勵大家施打，因唯有先保護好自己，才能保護好病患，目前疫苗還有很多，希望醫護踴躍施打，提高自身免疫力。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

同台出席晚宴！連勝文、江啟臣互動頻繁 柯文哲主動敬酒

帶頭接種AZ疫苗被指打假針 蘇貞昌：對醫護人員不道德

核電問題推給侯友宜 議員批蘇貞昌：尸位素餐

新北表演中心覓地 侯友宜：評估找適當地點

相關新聞

AZ疫苗將開放所有醫療人員 預計下周擴大施打

我國AZ疫苗開打一周，到昨天接種數終於破萬；疫苗接種速度緩慢，中央流行疫情指揮中心考慮開放下一波可接種名單。指揮官陳時中...

AZ疫苗施打率偏低 侯友宜：新北現在只有5%醫護接種

中央向國外購買AZ疫苗，第一批提供第一線醫護人員施打，但許多人對疫苗仍有疑慮，接種率偏低。新北市長侯友宜表示，目前施打率...

影／AZ疫苗將開放所有醫療人員 預計下周擴大施打

我國AZ疫苗開打一周，到昨天接種數終於破萬；疫苗接種速度緩慢，中央流行疫情指揮中心考慮開放下一波可接種名單。衛福部長陳時...

下周開始擴大施打AZ疫苗 陳時中下午2時主持記者會

中央流行疫情指揮中心今上午公布，指揮中心指揮官陳時中將於下午2時舉行記者會，說明疫苗施打狀況、疫情及防疫作為等事宜，提供...

AZ開打1周 高雄人數冠全國

AZ疫苗在國內開打滿一周，高雄市累計有1992接種人次，在全國名列第一，第二、三名分別是桃園市、台北市。昨天防疫會議上，...

我第二階段疫苗接種 今宣布時程

我國醫事人員接種AZ新冠疫苗進入第二周，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，已請專家檢視，今天會宣布第二階段範圍跟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。