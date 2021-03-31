AZ疫苗施打率偏低 侯友宜：新北現在只有5%醫護接種

中央向國外購買AZ疫苗，第一批提供第一線醫護人員施打，但許多人對疫苗仍有疑慮，接種率偏低。新北市長侯友宜表示，目前施打率只有5%，他還是希望大家能踴躍施打，保護自己，才有能力保護其他人。

中央日前開放施打AZ疫苗，除了行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中外，各地大型醫院院長都帶頭施打，但此舉仍無法吸引醫護接種，直到現在施打率仍只有5%，明顯偏低。

侯友宜表示，從開打首日到昨天為止僅有5%醫護同仁接種，施打率偏低，他們仍然是鼓勵大家施打，因唯有先保護好自己，才能保護好病患，目前疫苗還有很多，希望醫護踴躍施打，提高自身免疫力。