疫苗效果迷思？莊人祥：英國打AZ較多

AZ疫苗是次等疫苗嗎？30日稍早傳出德國牙醫認為AZ疫苗效果較差，是「最差的疫苗」，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，英國AZ疫苗的使用數量高於BNT疫苗，且都是少數疫情趨緩的歐洲國家，而疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青則指出，疫苗測試場域、病毒株不同，對於效果的比較並不實際。

AZ疫苗是次等疫苗？

對於德國牙醫痛批AZ疫苗為「次等疫苗」部分，莊人祥說，從英國疫苗施打公開數據來看，AZ疫苗的施打數量（1370萬劑）高於BNT疫苗（1090萬劑），且英國也是歐洲少數疫情趨緩的國家，但歐洲的抵制情緒也看得出來大家對AZ疫苗「又愛又恨」。

林詠青進一步解釋，不一樣的藥廠在不同的地方、不同的族群使用，因此不能直接比較疫苗效益，除非在同一地方、同一個族群，才能真正做到比較，目前看到的數據都是在不同地方、不同病毒株，所以可能造成誤解。

要打不打，醫護自己決定

至於醫護施打意願，莊人祥表示，目前並沒有做更新，雖然目前只有AZ疫苗可選，但很快就會有其他選擇，比如505萬莫德納疫苗，至於醫護目前不急著施打疫苗的部分，莊人祥說，桃園等曾傳出疫情的醫院施打狀況較為良好，但要看醫護人員認為疫情有沒有威脅，但依舊讓醫護自己衡量。

國產疫苗部分，莊人祥說，高端疫苗已將試驗人數湊齊，後續會再做追蹤，六月底前是否能完成臨床試驗，還要等待結果，聯亞的第二期試驗則稍慢，但目前在追趕進度中。

此外，關於其他國家施打疫苗後的現況，莊人祥說，打疫苗後預防感染及避免重症，但其他疫苗施打良好的國家若沒做好戴口罩、維持社交距離，目前有疫情回溫的狀況。

新增確診案例

中央流行疫情指揮中心30日宣布新增一例新冠肺炎確診個案，為英國入境的本國籍30多歲女性，在檢疫所識無症狀，經專案採檢確診，目前掌握同班機接觸者26人，採檢後皆為陰性，機組員則進行自主健康管理。

昨日共新增1468人接種，共10891人已AZ疫苗，且新增10間非嚴重不良事件，以肌肉痠痛、注射部位疼痛等為主，連江縣的AZ疫苗將在湊齊10人後開打，至於細節部分，莊人祥表示，需向當地醫院詢問。

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