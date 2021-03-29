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下波AZ疫苗何時來？ 莊人祥：五月底前無太大問題

聯合報 / 記者楊雅棠黃惠群邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥舉行記者會。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥舉行記者會。記者邱宜君／攝影

中央流行疫情指揮官中心指揮官、衛生福利部長陳時中今於立法院談及BNT疫苗時表示，雖有持續談，對方以全球供應為由，希望先緩一緩，但至今仍無答覆；但若無進一步進度，完成簽約可能性越小。指揮中心發言人莊人祥下午則表示，持續跟對方接洽，還在等總公司回應簽約；而五月底前應會有其他AZ疫苗進來，可完成醫護第二劑。

有關BNT疫苗，陳時中上午回應表示，台灣原有意採購BNT疫苗，但現在狀況就是合約已經簽給對方，但對方目前仍無回應，僅表示受全球供應影響要「緩數周到數月」。然而如果BNT疫苗提供的時間能提早填補空缺，台灣興趣才高，否則完成簽約的可能性越來越小。

此言是否代表就算BNT疫苗的500萬劑就算破局，國內其他疫苗布局仍夠國內覆蓋需求？

莊人祥表示，目前確定就是AZ疫苗有一千萬劑、自COVAX取得476萬劑、莫德納505萬劑，另外兩家國產各500萬劑。這些劑量可涵蓋原先預計65％的優先接種對象，其中莫德納還在跟廠商聯繫，何時供貨到貨，期程都在聯繫，如有確定會再說明。

而AZ疫苗還在努力向藥廠協調，五月之前進來應無太大問題。至於第二波將有幾劑可抵台，莊則表示，「確定會跟大家說」。

另外，韓國決定為新冠疫苗接種者安排休假的方案，接種疫苗後出現異常反應的人員直接可申請休假，無需醫生證明。對於台灣是否考慮跟進，莊人祥則表示，應先了解「韓國原來請假有多困難」。

他解釋，台灣勞工或一般人接種後如果有身體不適，都可以請傷病假或特休在家休養。若家庭有成員接種疫苗後需要有人照顧，也可以請家庭照顧假、事假或特休。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗

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