邊境解封待世衛指引？莊人祥：須專家討論

媒體報導，世衛最快4月公布抗體效力指引，台灣可望開放邊境。指揮中心發言人莊人祥今天表示，他並未接獲4月會公布指引的訊息，即便公布後也須由專家討論才能決定是否採用。

自由時報報導，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中有意採2階開放邊境政策，第一階段只要入境者有打疫苗，經PCR採檢陰性、抗體檢測達一定標準者，都能減少檢驗天數；報導並指出，據了解，世界衛生組織（WHO）的指引預計4月就會公布，邊境可望於4月就解封。

莊人祥對此表示，據媒體了解，WHO最快4月公布抗體指引這件事，但據他了解，並未接到4月會公布的訊息。

莊人祥解釋，抗體效力指引的訂定必須以臨床試驗追蹤接種疫苗後染疫者體內的抗體濃度，才能釐清標準訂定的方向，這都需要時間，4月能不能做出來還是未知數；即便指引真的公布了，是否真能以此做為台灣邊境解封指標，還須專家討論、取得共識後才能決定。