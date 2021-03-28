4月開邊界是謠言！ 再增2例確診

邊境4月開放沒這回事！中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，日前有傳出WHO將於4月提出抗體指引，而台灣也將隨之調整邊境策略部分，目前是「沒有這回事」，而昨天僅有高雄安排AZ疫苗接種，故僅新增104人接種AZ疫苗，且28日新增2例新冠肺炎確診個案。

邊境將開放？

日前傳出台灣最快4月可望第一階段邊境解封，莊人祥回應，有謠傳說WHO4月會出抗體指引，據了解「沒有這回事」，至於疫苗護照部分，國內檢驗要做抗體檢驗或其他替代方案，以及測試出來後如何對疫苗保護力做出說明都需要時間，因此還需要討論。

關於新增確診案例部分，台灣再度新增兩例新冠肺炎確診案例，均為菲律賓籍移工，分別為30多歲女性（案1022）及男性（案1023），搭機前三日採檢均為陰性，入境時出現發燒等症狀，已掌握接觸者16人，包括同機乘客及機組員，而日前入境百日確診的男性補教老師，目前相關接觸者22人採檢後均為陰性。

疫苗打太慢？

疫苗開打一週至今，累計共9,377名醫護接種AZ疫苗，昨天只有高雄增加104位接種疫苗，而一名昨日通報為嚴重不良事件的醫護改列為非嚴重不良事件。至於是否有緩打潮，莊人祥解釋，昨天是週六，而疫苗注射以週間為主，因此昨天只有高雄市有安排注射。

關於未來是否會再開放第一批，共20萬專責醫護人員外的下一梯次，共45.5萬醫護接種，莊人祥說，會再進行評估，而各醫院目前都還是以「試營運」的方式分批接種，所以會比較慢一點，而目前接種醫院也已擴增到87家，共5萬7,900劑疫苗，相信未來施打效率會有所提升。

帛琉總統將來台

帛琉總統惠恕仁預計28日下午4點來台，登機前就會進行採檢，所有活動都會與民眾作分流並全程配戴口罩，外交部也將派人陪同。而帛琉旅遊泡泡開放後，帛琉方有船價上漲的問題，莊人祥說，目前團費因航班數量及其他防疫需求而偏高，未來相關費用可望降低，至於我方旅客前往帛琉若未遵守團進團出規定，外交部也將有罰則。

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