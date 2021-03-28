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帛琉總統惠恕仁率團抵台 疫情後首位到訪元首

帛琉總統惠恕仁訪台 動線分流加強防疫

中央社 / 台北28日電

帛琉總統惠恕仁今天下午抵台訪問，指揮中心發言人莊人祥表示，惠恕仁將提供入境前3天PCR檢驗報告，入境後不再採檢，在台期間將避免和民眾接觸，全程戴口罩、實名制登錄。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今天將搭包機訪台，預計4月1日返回帛琉。這將是惠恕仁上任後第一次出訪，也是國際疫情後，第一名到訪台灣的外國元首，具有重大意義。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會中表示，惠恕仁預計下午4時抵台，將提供入境前3天的PCR檢驗報告，因此入境後不再檢驗，離境前將再次進行PCR採檢。

莊人祥說，惠恕仁在台期間，住宿的飯店將設置專用出入口，除了住宿樓層有專屬電梯，也會設置酒精、乾洗手、定期量測體溫，同時規劃獨立用餐專區。

至於公開行程，莊人祥說，指揮中心建議全程佩戴口罩、保持社交距離、採實名制記錄活動接觸者，避免出入人多擁擠的公共場所，並事先規劃出入動線，避免和民眾接觸；外交部也會全程陪同，確保落實防疫措施。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥 帛琉

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