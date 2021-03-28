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WHO4月公布抗體效力指引？ 莊人祥：據我了解是沒有

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
莊人祥表示，有報導稱WHO會4月初公布抗體效力指引，「但據我了解是沒有」。記者楊雅棠／攝影
莊人祥表示，有報導稱WHO會4月初公布抗體效力指引，「但據我了解是沒有」。記者楊雅棠／攝影

最快4月可望第一階段邊境解封？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，有報導稱WHO會4月初公布抗體效力指引，「但據我了解是沒有」。WHO什麼時候會公布指引尚不得而知，因此可能要了解消息來源才有辦法說明。

莊人祥表示，未來是需要透過臨床試驗針對有打過疫苗但是又感染的人去追蹤抗體，這需要一些時間，因此不知是否4月可做出來。

另外，針對疫苗保護力，要讓國內檢驗都可以做到中和抗體的話，是不是有其他替代方案，比如說都是要在P3實驗室檢驗，還是有其他簡單的方式可以檢驗。目前雖然長庚可以在一般實驗室有檢驗的方法，但都還有討論空間。

莊人祥說，就算WHO指引出來是不是就能立刻上路，都還需要後續的規畫和討論，也要跟專家有共識才能辦理。

指揮中心指揮官陳時中曾表示，第一階段入境者只要有打疫苗，經核酸檢驗與抗體檢測後，都能減少檢疫天數，但因事涉抗體驗證標準。而有媒體報導，WHO的指引預計4月就會公布，亦即我國第一階段邊境解封，最快就是4月。

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