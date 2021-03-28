測抗體4月邊境解封？ 指揮中心：標準、方法仍未定

最快4月可望第一階段邊境解封？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，第一階段入境者只要有打疫苗，經核酸檢驗與抗體檢測後，可減少檢疫天數，一切只待WHO公布抗體效力指引。對此，疾管署長周志浩表示，目前只是一個方向，但檢驗方法和標準都還不清楚，「何時開放還很難說」，會持續關注。

周志浩表示，一直都有在關注疫苗和檢驗試劑等相關進展，而最終要衡量的就是有沒有保護力和是否還具有傳染力。因此會對國際間疫苗與保護力、傳染力之間的關聯持續監測對於檢驗標準，大家都很期待，隨著工具越進步就會越精準。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，測中和抗體是可行的，但過去對中和抗體只能定性和半定量的檢驗，無法確切得知是否有保護力，且必須送到第三級實驗室檢驗。但目前已陸續有可定量的抗體快篩試劑問世，不過由於身體裡的背景值可能會干擾測量，因此WHO也還在討論相關標準。

但對於WHO能否訂出相關標準，施信如仍持樂觀的態度。她表示，因現行疫苗已有一些臨床測試，加上現在國際間疫苗也打到一定的程度，應該可以慢慢訂出一個標準，或未來可能會有標準的血清樣本可做參考。

前疾管局長蘇益仁也表示，由於台灣本身沒有疫情，相較歐美、以色列給予疫苗護照，採取更嚴格、測中和抗體確實是可行的方式。

但他提醒，未來若以抗體作為邊境檢測工具，究竟是要放在境外要求入境人士要提檢驗證明，還是在邊境設關卡檢驗？若入境才檢驗，檢驗量能和時間也都是必須考量的因素；尤其當邊境解封後入境人士暴增，若為了等檢驗結果出爐，仍拉長居家檢疫時間。

蘇益仁說，打完疫苗就算仍有5％至10％被感染的可能，但這些人即使確診陽性，傳染力也會降低，應無大規模傳播的疑慮。因此未來大規模開放邊境後，仍需思考是否放寬到只採認疫苗護照即可。