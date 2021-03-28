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最快4月邊境解封？蘇貞昌：邊境防疫一刻也不鬆懈

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
行政院長蘇貞昌。記者蔡孟妤／攝影
行政院長蘇貞昌。記者蔡孟妤／攝影

衛福部長陳時中日前受訪鬆口邊境解封將分2階段實施，最快可能4月。但行政院長蘇貞昌說，台灣安全，但國外不一定安全，現在很多案例、確診病例都是境外移入，邊境防疫一刻也不能鬆懈，會就各該國情況，視不同情況處理。

疫苗開打，何時邊境解封？陳時中日前受訪鬆口邊境解封將分為2階段實施，最快4月開始。

蘇貞昌今上午出席高雄市楠梓加工出口區更名為科技產業園區聯合揭牌典禮，被問到4月是否真的會邊境解封？他說，台灣防疫世界第一，特別要感謝行政院前副院長陳其邁，當時以他的公衛背景和所有的防疫團隊包括陳時中指揮官，大家一起努力。立法院各立委也都給予很大支持，就因為做得好，台灣到今天還是一個全世界最安全的地方。

蘇貞昌說，台灣安全，但國外不一定安全，現在很多的案例、確診病例都是境外移入，所以邊境防疫一刻也不能鬆懈，但隨著疫苗施打及各地情況變化，會就各該國的情況，基於保護國人健康第一的原則，視不同情況做處理。

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