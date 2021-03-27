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返台隔122天確診補教師解隔離 尚有5接觸者採檢中

中央社 / 台北27日電
圖為身穿隔離衣的入境旅客，等待檢疫。示意圖。 本報資料照片
圖為身穿隔離衣的入境旅客，等待檢疫。示意圖。 本報資料照片

一名本國籍20多歲男性補教老師去年11月自美國返台，經122天才確診新冠肺炎，疫情指揮中心今天說，接觸者採檢後，17名為陰性，5名採檢中，而補教師在昨天已解隔離。

國內新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）日前新增的境外移入確診個案1012，為本國籍20多歲男性補教老師，從去年11月自美國返台入境到確診共122天，是目前為止返台到確診天數最長的個案。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天指出，案1012的接觸者採檢，17名檢驗為陰性，而案1012已符合解隔離條件、抗體也是陽性，因此昨天已經經過地區指揮官同意解除隔離。

羅一鈞表示，由於案1012已經解除隔離，所以與個案同住而被居家隔離的一名接觸者也解除隔離，還有5名接觸者仍在檢驗中。

新冠肺炎 COVID-19

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