邊境兩階段解封？指揮中心：僅幕僚討論還未成型

隨著全球陸續施打新冠肺炎疫苗，邊境管制是中央疫情指揮中心正在思考、社會關心的重要議題。指揮官陳時中接受聯合報記者80分鐘獨家專訪，聯合報編輯室今天就為長期支持的讀者「開箱」，讓讀者了解陳時中在邊境管制政策上的思維脈絡和面臨的難處與挑戰...

2021-03-27 05:50