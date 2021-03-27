邊境兩階段解封？指揮中心：僅幕僚討論還未成型
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，關於邊境兩階段解封，目前僅是幕僚討論，還未定案、成型，且邊境解封前提一定是要繼續維持國內低風險狀態。
陳宗彥上午告訴中央社記者，指揮中心持續觀察、充分掌握各國施打疫苗效果、疫情狀況，隨時討論。
聯合報報導，衛生福利部長陳時中說，將分兩階段鬆綁邊境管制，在國民疫苗涵蓋率不足時，入境者持海外施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗證明，可比照「中低風險國家」，申請縮短7天居家檢疫，包括中國疫苗；第二階段所有入境者免檢疫，前提是國內疫苗覆蓋率超過6成。
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