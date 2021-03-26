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機師工會盼放寬檢疫政策 指揮中心：將評估

中央社 / 台北26日電
指揮中心發言人莊人祥表示，民用航空局將評估，後續若有計畫送到指揮中心，會再進行可行性評估。記者楊雅棠／攝影
指揮中心發言人莊人祥表示，民用航空局將評估，後續若有計畫送到指揮中心，會再進行可行性評估。記者楊雅棠／攝影

桃園市機師職業工會今天舉行記者會指出，疫情爆發後機組人員陷入檢疫與值勤輪迴中，超過5成出現失眠問題，希望能放寬相關檢疫政策。中央流行疫情指揮中心表示，會再評估。

機師工會公布問卷調查，發現55.8%機組人員有失眠問題，71.5%感受到較過往更大的精神壓力，89.0%認為無法享有正常的日常生活。

機師工會呼籲政府機關正視疫情下機組人員身心健康集體惡化情況，研議並改善相關防疫及檢疫政策。

指揮中心下午召開記者會，媒體問及是否可放寬從輕微疫區來台的機組人員，不需檢疫，只做後續觀察。指揮中心發言人莊人祥表示，民用航空局將評估，後續若有計畫送到指揮中心，會再進行可行性評估。

莊人祥表示，原將機組人員視為中低風險，3月12日已改為低風險管理模式。原本是7天居家檢疫加7天自主健康管理，改成5天居家檢疫加9天自主健康管理。未來會根據管理成效和疫情發展，調整相關措施。

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