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AZ疫苗接種4成集中桃、高 全台逾400人自覺發燒

中央社 / 台北25日電

中央流行疫情指揮中心最新統計，AZ疫苗接種3天已有5169人次接種，其中約40%集中桃園市和高雄市；1484名填寫疫苗接種健康回報系統的接種者中，29.4%、約436人自覺體溫偏高。

首批牛津AZ的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗22日在台灣開打，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，24日全台共有1951人次接種疫苗，全台累計5169人次接種。

綜觀各縣市接種狀況，桃園市1089人次居冠，高雄市1080人次居次，光是這兩個縣市就已占接種人次的4成，第3名至5名依序為台北市707人次、台中市652人次、新北市442人次。

進一步分析，責任醫院風險等級1的醫事人員累計接種2889人次、接種率5.01%，風險等級2的醫事人員接種2095人次、接種率1.53%；奧運培訓隊共有15人次接種，其他則有170人次接種。

截止目前，指揮中心共接獲9例疫苗接種後不良事件通報，其中1件為護理師接種後過敏，歸類為「其他嚴重不良事件」；其餘8件非嚴重不良事件以發燒占77.8%最多、肌肉痛或非接種部位疼痛55%、注射部位紅腫痛麻33.3%、畏寒22.2%。

除此之外，至24日共有2858人參加V-Watch疫苗接種健康回報系統，在1484名已填寫健康回報的接種者中，有65.6%出現注射部位疼痛、58.1%疲倦、56.9%肌肉痛、43.2%頭痛、42.9%發冷、29.4%自覺體溫偏高、21.6%關節痛、20.4%注射部位/腫脹、12.4%嗜睡、12.1%失眠、11.7%食慾不振。

COVID-19 AZ疫苗 發燒

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